Un pack de deux jeux Sonic pourrait voir le jour sur Nintendo Switch

Véritable icône dans les années 90, Sonic a connu une période plus mouvementée par la suite la faute a des jeux pas toujours optimisés pour le passage à la 3D. Mais récemment le petit hérisson bleu ultra rapide est revenu sur le devant de la scène grâce au très bon Sonic Mania et pourrait faire l’objet d’un pack avec un autre titre sorti en mai 2019 qui n’est autre que Sonic Team Racing.

Plateforme et course pour l’automne

Sonic Mania, qui renoue avec les anciens épisodes des années phares de la licence, débarquerait dans sa version standard et non « Plus » qui regorge d’optimisation et de petits ajouts en tout genre. Concernant la version Team Racing, le jeu vous permettra de vous amuser aussi bien en solo contre l’IA qu’en multi locale et en ligne. Cette information de pack disponible sur Switch nous vient directement d’Amazon US, et nous attendrons donc l’officialisation de la part de Sega.

En tout cas si cette sortie était avérée, ce duo de jeux sortirait le 26 octobre aux États-Unis pour la modique somme de 39,99$ (soit probablement la même fameuse conversion dollars/euros qui donnerait 39,99€ chez nous) et l’on peut espérer une sortie simultanée avec nos voisins américains.