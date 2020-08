De retour sur la carte du monde, vous avez l’occasion de commencer plusieurs quêtes annexes avant de vous rendre à Bloumécia. Vous avez notamment la possibilité d’obtenir maintenant un nouveau personnage qui se débloque normalement plus tard dans le jeu.

Direction le Marais des Kwe

Commencez donc par vous diriger un peu vers le nord pour trouver le Marais des Kwe. Une fois dedans, avancez de plusieurs écrans jusqu’à tomber sur ce bon vieux Mogoo (celui des ATE), et passez dans les hautes herbes derrière lui. Continuez et vous tomberez sur un kwe qui a faim.

Commencez par attraper une des grenouilles du coin et offrez-lui, vous pourrez alors choisir le nom de votre futur nouveau personnage. Vous faites alors la connaissance de Kwell qui vous demande d’emmenez Kweena avec vous dans vos voyages pour qu’elle découvre les cuisines du monde, acceptez donc pour avoir votre nouveau compagnon.

Au passage, on en apprend un peu plus sur le passé de Bibi, qui avoue à Djidane que son grand-père n’était autre qu’un kwe et que ce dernier est visiblement un sujet tabou chez ces congénères. Quittez donc la zone pour revenir là ou vous aviez rencontré Kweena et vous aurez la possibilité de participer à un mini-jeux d’attrape grenouille.

Le but est simple, avec Kweena dans l’équipe attrapez les grenouilles du marais afin d’obtenir des objets. Avant de se lancer, il faut savoir plusieurs choses. Si vous attrapez toutes les grenouilles, elles ne pourront plus se reproduire et disparaîtront définitivement du marais, de même si vous attrapez la grenouille dorée. Il faudra cumuler les chasses à la grenouille à travers le monde pour obtenir les meilleures récompenses et augmenter les pouvoirs de Kweena, mais si vous faites disparaître les grenouilles, cela ne sera plus possible. Pour résumer, il faut attraper quelques grenouilles dans un marais et attendre qu’elles se reproduisent en laissant toujours au moins un mâle et une femelle et leur laisser le temps de se reproduire (la grenouille dorée aide beaucoup à la reproduction en plus des deux autres donc pas touche) pour pouvoir recommencer.

Dans cette première chasse à la grenouille, il est donc fortement recommandé d’attraper cinq grenouilles (en laissant la dorée j’insiste) pour obtenir les deux premières récompenses du mini-jeu, à savoir une Gemme et un Ether. Ceci fait, vous pouvez maintenant quitter les marais et partir vers l’est.

Maintenant que vous avez Kweena dans votre groupe, il est temps de faire un petit point sur ces compétences un peu spécial. Cette dernière utilise la magie bleue et pour apprendre ces compétences, elle doit manger certains ennemis spécifiques. Pour pouvoir manger un ennemi, ce dernier doit avoir moins de 25% de HP (50% si Kweena est en transe).

Tous les ennemis à manger avec Kweena

Voici une liste des ennemis à manger dans la zone si vous voulez apprendre quelques compétences :

Monstre Localisation Magie bleue Grododo Marais des Kwe Tétarisation Axolotl

Langstor Marais des Kwe

Plateau de Younolas Fréon Diabolik Continent de la Brume Angélique Eskuriax

Mandragore

Péligon Continent de la Brume

Plateau de Bendini

Continent de la Brume Ultime Limite Fantôme Dali, Plateau de Bendini Léthacaprice Gobelin Continent de la Brume Gobelipunch Jayrfo Dali, Plateau de Younolas Invisibilité Maidor Plateau de Younolas Mother Miskoxy

Tétarosor Plateau de Younolas Pumpkin Head Succube Plateau d’Alexandrie Worchester Araneide Plateau de Norchi, Plateau de Bendini Percée Niv.3

Sur la carte du monde après avoir passé un petit pont, vous allez tomber sur la Forêt des Chocobo. Continuez un peu après pour retrouver la porte sud, et entrez-y. Vous trouverez une source d’eau pour soigner vos HP et MP ainsi qu’un Moka.

Rejoignez maintenant la Forêt des Chocobo. À peine dans la forêt, vous faites la connaissance de Méné le maître des lieux, qui vous explique le principe de la « capture » de chocobo sur la carte du monde. Allez donc attraper votre Choco et retournez dans la forêt avec. Allez parler au mog pour acheter quelques chocolégumes et parlez-lui ensuite des trésors pour lancer une quête. Contre 60 gils vous allez pouvoir déterrer un coffre avec votre chocobo, il faut savoir que plus le coffre est profond et plus le contenu est intéressant. Vous allez notamment trouver des chocographes. Il s’agit en fait de morceaux de cartes qui font apparaître des coffres sur votre carte du monde, vous n’aurez plus qu’à aller les chercher pour obtenir de très intéressantes récompenses. Retournez maintenant au niveau des marais et partez vers le nord pour rejoindre la caverne de Guismar.

