La ville morte a été traversée, ses dangers ont été évités mais les mystères restent encore bien épais. Peut-être que l’appartement, le troisième chapitre de Stray, va nous apporter des réponses sur ce qui se passe dehors.

Juste après le rideau, vous remarquez un ordinateur au fond de la pièce. Montez sur le bureau et marchez sur le clavier. Au bout de quelques lignes de caractères quelques peu approximatives, une porte secrète s’ouvre. Entrez dans la pièce.

Celle-ci s’apparente à une salle de contrôle. Quatre ports d’alimentation se trouvent au bout de la pièce et semblent activer quelque chose. Vous allez donc devoir trouver dans la pièce quatre blocs à insérer.

Alimentez la salle de contrôle

Un premier bloc se trouve sur une étagère du mur de gauche. Grimpez sur le tabouret puis sur l’étagère en question et récupérez le bloc. Un deuxième bloc attend sur la table qui fait face aux ordinateurs centraux.

Un troisième bloc vous nargue dans le coin au fond à droite de la salle. Activez le levier afin de faire coulisser un moniteur, puis grimpez dessus et collectez le bloc. Enfin, débranchez le bloc du moniteur mobile lui-même. Une fois les quatre blocs branchés, une autre issue secrète se dévoile.

Entrez à l’intérieur. Vous découvrez alors un robot inactif couché contre une capsule. Montez sur eux, atteignez l’étagère et faites tomber le carton contenant un drone. Ramassez-le avec votre gueule et allez le déposer sur le socle dédié à son activation, dans la salle précédente.

Vous faites alors la connaissance de B-12. Ce petit drone va grandement vous aider dans votre quête. En effet, il est en mesure de traduire les différents textes, affiches ou panneaux de signalisation que vous allez rencontrer, et il est également capable de numériser des objets pour les stocker dans un inventaire.

Une fonctionnalité qu’il va tout de suite mettre à profit en récupérant les clés de la sortie. La batterie bientôt à plat, il matérialise un sac à dos autour de notre héros quadripède, ce qui ne manque pas de le déstabiliser.

Quittez l’appartement avec votre nouveau compagnon

L’inventaire et l’énergie de B-12 reposent sur ce sac à dos et vous voilà bien équipé pour quitter l’appartement. Visez le terminal pour utiliser la clé, et continuez. Une nouvelle porte vous attend au bout du couloir, verrouillée cette fois par un digicode.

Allumez votre lampe et allez dans la pièce d’à côté. Sur le tableau, le code apparaît : 3748. Entrez les chiffres sur le digicode, sortez et empruntez le seau-tyrolienne. La ville paraît plus que jamais rongée par un mal encore inconnu.

Vous passez devant une fresque affichant une vue de l’Extérieur. Une carte postale reprenant le même dessin est attachée au mur. B-12 récupère et glisse dans votre inventaire cette vision qui lui est familière. Reprenez votre route.

Effectuez quelques sauts et montez dans un nouveau seau, où la vue offre encore de sombres paysages. Et pour cause, vous atterrissez dans un nouveau repère de bestioles dangereuses.

Ne tardez pas et foncez vers la benne en face puis sur le tuyau au-dessus afin de leur échapper. Laissez-vous ensuite tomber pour distinguer au loin une autre silhouette robotique, cette fois animée et en un seul morceau.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l'abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie.