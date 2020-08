Après une dernière discussion avec Garland, vous atteindrez le monde de cristal. L’endroit à de particulier que les seuls ennemis que vous affronterez ici seront les 4 boss précédemment affrontés à Mémoria, et ces derniers ne rapporteront pas d’expérience.

En suivant le chemin, vous finirez par atteindre un dernier point de sauvegarde, qui vous permettra de revenir au début du donjon, au cas où vous souhaiteriez procéder à plus amples préparations avant, mais sachez que vous devrez refaire tout le chemin pour retourner à ce point.

Une fois prêt, avancez dans le portail de lumière pour retrouver Kuja. Cependant, avant de pouvoir en découdre avec lui, vous devrez d’abord affronter Sulfura.

Comment vaincre Sulfura ?

Sulfura



HP : 55535

55535 MP : 9999

9999 Voler : Élixir, Obi noir, Héroïgriffe

Astuce : Comme d’habitude, ne négligez pas les sorts de soin et vous vous en sortirez. Quand il a les bras ouverts, il utilisera principalement des attaques physiques, quand ses bras sont croisés, il privilégiera les sorts Hadès et il sera moins vulnérable aux attaques physiques.

Après ce combat, n’hésitez pas à retourner en Arrière pour vous soigner et sauvegarder pour régler son compte de Kuja.

Comment vaincre Kuja en Transe ?

Kuja en Transe



HP : 55535

55535 MP : 9999

9999 Voler : Éther, Robe, Métempsy

Astuce : Comme lors de votre première confrontation avec Kuja, méfiez-vous de Méga Atomnium, qui fait très mal et avec laquelle il peut contre-attaquer. Faites en sorte de toujours avoir quelqu’un pour soigner et vous en viendrez à bout sans trop de mal.

Vous n’en aurez cependant pas fini, car il vous restera encore un boss à vaincre, un démon jusqu’ici inconnu au bataillon, nommé Darkness.

Comment vaincre Darkness ?

Darkness



HP : 54100

54100 MP : 9999

9999 Voler : 4 Élixirs

Astuce : Vous voilà enfin devant le vrai boss de fin du jeu. Prenez le temps d’équiper toutes vos compétences de protection possible histoire de mettre toutes les chances de votre côté. Celui-ci se protégera avec Blindage et Carapace, donc n’hésitez pas à lui lancer Boomerang pour qu’il se touche avec ses propres magies. Vous pouvez aussi utiliser Boomerang sur votre équipe (tout en actionnant AntiBoom sur votre soigneur), ce qui devrait vous laisser du temps pour vous soigner après ses attaques les plus violentes. Persévérez, ne prenez pas trop de risques et soignez-vous fréquemment et il finira par tomber.

Le coup final asséné à Darkness, il ne vous restera plus qu’à assister aux derniers dialogues et à la séquence de fin (et peut-être pleurer un peu)

Félicitations ! Vous avez terminé votre aventure et sauvé Héra ! Vous pouvez aussi retourner sur l’accueil de la soluce.