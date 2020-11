Lassitude guerrière Assassin's Creed Valhalla

Première quête dans la zone Sciropescire, faisant partie de la saga Le livre des dragons, Lassitude guerrière vous permettra de retrouver Ceolbert et de tenter d’établir une nouvelle alliance afin d’étendre votre influence en Angleterre.

Trouver Ceolbert et lui parler

Suivez le marqueur de quête pour vous diriger dans cette toute nouvelle zone. Une fois à proximité, utilisez votre corbeau pour découvrir la position de Ceolbert : il faudra aller directement dans la maison longue de Quatford.

Après vos retrouvailles avec Ceolbert et Ivar, sortez de la maison longue et équipez-vous d’une monture.

Suivre Ceolbert

Suivez vos deux comparses et dirigez-vous vers l’église. Entrez à l’intérieur pour déclencher une nouvelle cinématique.

L’évêque Deorlaf vous confiera une belle somme d’argent que vous allez devoir utiliser à bon escient afin de rétablir la paix auprès des différents protagonistes.

Vous aurez le choix entre plusieurs protagonistes et nous tenons à vous prévenir : le choix n’aura que très peu d’impacts sur la suite. Une bagarre se déclenchera dans tous les cas. Si vous l’offrez au frère de Rhdori, il en sera ravi mais se fera tuer juste après et vous pourrez récupérer l’argent. Dans les autres cas, vous n’en verrez plus la couleur. Retournez ensuite parler à l’évêque.

Malheureusement pour vous, la paix ne sera que de courte durée puisque votre allié Ivar déclenchera une bagarre entre les deux camps. Vous allez devoir éliminer chaque soldat ennemi, un par un.

S’emparer de l’église

Attaquez-vous aux ennemis et ne laissez aucun survivant. N’oubliez pas de fouiller le corps de Gwriad pour récupérer l’argent de l’évêque pour vous en emparer.

Éliminer les soldats bretons à Quatford

Sortez de l’église et éliminez les soldats présents en nombre devant l’entrée.

Descendez ensuite vers les quais pour éliminer les derniers soldats présents.

Une fois les combats terminés, retournez sur vos pas pour revenir à l’église et parler à l’évêque Deorlaf.

La quête Lassitude guerrière se terminera après la cinématique et vous débloquerez deux nouvelles quêtes : Le sac de Wenlocan et Ligne de ravitaillement.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.