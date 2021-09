Bienvenue dans ce guide qui va retracer tout le cheminement de la quête principale de Kena: Bridge of Spirits. Dans cette article, nous allons d’abord revenir sur l’introduction du jeu, qui ne pose pas de difficulté particulière étant donné qu’il s’agit avant tout d’un gros tutoriel. Voici tout de même le cheminement pour celles et ceux qui le souhaitent.

Sortir de la caverne

Voici donc vos premier pas sur le jeu, où vous devrez avancer dans une sombre caverne que vous pourrez éclairer un peu en appuyant sur L1. Vous arriverez vite devant une porte fermée devant une étendue d’eau, où se trouve un socle sur le sol. Positionnez vous au milieu de celui-ci et appuyez sur L1 pour avancer.

Vous tomberez vite nez à nez avec un étrange individu qui invoquera des esprits afin de vous apprendre à vous battre. Une fois les esprits vaincus, allez des deux côtés de l’arène et appuyez sur L1 pour illuminer les deux grandes pierres, avant de revenir au centre pour appuyez sur L1 à nouveau pour ouvrir la porte.

Vous pourrez alors remonter à la surface et continuer tout droit, jusqu’à croiser deux enfants qui s’amusent, et faire la rencontre de votre premier Rot que vous pourrez capturer en appuyant sur L1 près de lui. Un autre Rot se trouve juste un peu plus loin sur le chemin.

Trouver les Rot

Vous voici maintenant parti à la chasse aux Rot dans la zone suivante. Le premier se trouve sur votre droite en arrivant dans la zone, près de plusieurs stèles dont une qui brille en violet. Retournez-vous et traversez sur le rondin de bois pour voir le deuxième Rot niché dans une lanterne, aussi éclairée en violet.

Allez maintenant devant la cascade et placez-vous au milieu du socle, puis appuyez sur L1 pour faire monter des blocs de pierres. Le Rot se situe derrière la cascade près des stèles. Enfin, allez à l’autre bout de la zone et suivez les enfants qui vous mèneront jusqu’à un coffre qui contient le dernier Rot de la zone.

Vous devrez ensuite retourner près de la cascade pour voir l’arbre corrompu. Appuyez sur Carré pour utilisez les Rot sur le bulbe rouge, puis L1 pour le faire éclater et continuer votre chemin.

Plus loin, un autre arbre fera apparaitre des ennemis. Débarrassez-vous d’eux pour faire augmenter la jauge de courage des Rot, et une fois que cela est fait, dirigez la caméra vers le bulbe qui fait apparaitre les mauvais esprits pour le faire éclater grâce aux Rot.

Plus loin, vous pourrez utiliser vos Rot pour qu’ils transportent une pierre devant l’endroit indiqué par les images ci-dessus. Sautez ensuite d’un bâtiment à l’autre pour continuer.

Vous tomberez à nouveau sur l’homme mystérieux du début, qui invoquera un esprit un peu plus coriace. Utilisez le votre bouclier pour mieux parer les attaques adversaires et pensez à utiliser les Rot sur l’adversaire lorsque leur courage sera suffisant.

Une fois vaincu, l’aventure commence vraiment avec votre premier objectif, celui d’aider Taro, le frère des deux bambins.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.