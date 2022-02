Une pincée de courage | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Parmi les Quêtes annexes et activités diverses dans Horizon Forbidden West, on retrouve également des Services personnels. Sortes de quêtes annexes ne disant pas leur nom, il s’agit pour vous de réaliser diverses tâches dans le but de rendre service à un habitant quelconque. Il s’agit ici de Milduf, le cuisinier de Scoroc. Vous le trouverez sous la grande halle centrale où se trouve Javad le magistrat Carja et notamment l’habitante vous apprenant le jeu Attakth. Vous aurez sûrement affaire à lui en accomplissant la quête principale A la limite. Il s’agit d’un service personnel de niveau 5.

Récompenses : 1 point de compétence + 830 XP

Le but de ce service personnel est de ramener un certain nombre d’ingrédients à Milduf pour qu’il puisse préparer son plat. Pour cela, vous devez lui ramener :

5 – Viande sauvage

3 – Vernonie

1 – Plaque métallique

Trouver de la viande sauvage

Ce sera une partie de la mission plutôt simple à effectuer puisque ceci devrait se faire assez naturellement. Chassez régulièrement les animaux que vous croiserez sur votre route (sangliers par exemple) pour rapidement terminer cette tâche.

Trouver de la Vernonie

La Vernonie est une plante verte qui pousse notamment sur les flancs des falaises. Vous pouvez également en trouver juste aux abords de la ville de Scoroc ou encore au bord du ruisseau non loin.

Trouver une plaque métallique

Cette plaque métallique se trouve sur un site de Pillards, des machines que vous ne devrez pas trop avoir de mal à détruire. Faites le ménage dans le camp signalé sur votre carte pour ensuite fouiller une dépouille et retrouver cette plaque métallique qui servira à Milduf à remplacer son faitout.

Ramener les ingrédients à Milduf

Une fois tous les ingrédients récupérés, il vous suffit de retrouver Milduf sous la halle animée de Scoroc et lui remettre vos trouvailles pour qu’il vous conconte de bons petits plats.

