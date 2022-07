Boite noire : Les Morisables | Soluce annexe Horizon Forbidden West

En plus de suivre notre cheminement pour l’Histoire principale d’Horizon Forbidden West, vous pouvez utiliser nos guides pour accomplir toutes les tâches et quêtes annexes du jeu et notamment la recherche des boites noires cachées un peu partout sur le territoire. 12 sont dissimulées dans le Monde et l’une d’elles se trouve dans la zone des Morisables.

Où trouver la Boite Noire des Morisables dans Horizon Forbidden West ?

Pour trouver cette nouvelle boite noire, il vous suffira de vous rendre dans la zone des Morisables, au Sud de la zone de jeu avant l’accès à la zone tropicale. Vous vous retrouvez devant une carcasse (au Nord-Ouest de la colonie Braise cachée) dont l’accès est bloqué par des lianes. Pour poursuivre, il vous faudra terminer la quête principale « Graines du Passé » vous octroyant le Coupe-Lianes, un outil indispensable pour la suite de l’aventure.

Utilisez votre Coupe-Lianes sur la Fleur de métal et pénétrez dans l’avion. Là, utilisez l’Attracteur sur la caisse bleue au fond pour l’attirer vers vous et vous libérer le passage vers la boite noire au fond.