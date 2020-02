Voici le cheminement de Gardien solitaire dans Dragon Ball Z Kakarot et comment faire pour débloquer la quête grisée de Bulma avec Trunks du Futur. On vous explique tout dans ce guide complet ce comment faire pour en venir à bout.

Comment débloquer Trunks du futur ?

Avant toute chose, pour débloquer cette quête inaccessible, vous devez obtenir Trunks du futur en tant que personnage jouable. Parce qu’il est vrai que vous pouvez vous poser la question : pourquoi la quête niveau 50 avec Trunks est impossible à faire dans Dragon Ball Z Kakarot ? Pourquoi Bulma ne donne pas l’histoire secondaire ?

En fait, la réponse est toute simple. Pour faire cette quête, il faut avoir Trunks du Futur. pour cela, c’est simple :

Terminez l’histoire principale

Terminez les quêtes annexes

Puis, rendez-vous à la Ville Ouest avec Son Goku

Là, vous verrez Bulma avec Trunks à l’extérieur de Capsule Corp

Et voilà, Trunks du Futur sera jouable. Oui, c’est tout bête, mais il faut le savoir. Quand vous aurez Trunks du Futur jouable, n’hésitez pas à l’augmenter un peu puisque vous l’aurez à son niveau dans l’histoire… Très bas. Quand vous l’avez, vous débloquerez la quête grisée et impossible à faire, Gardien Solitaire et toute une suite de quête.

Soluce Gardien solitaire

Récompenses :

EXP : 140435

Médaille D x15

Médaille d’aventure

Voilà, quand vous avez désormais Trunks du Futur, allez à l’intérieur de la Capsule Corporation et parlez à Bulma en incarnant son fils. Une fois la petite discussion passée, vous allez devoir aller dans la Zone des Montagnes Nord. Ouvrez la carte du monde et partez en direction du Lac de Glace de Darlinge pour trouver de la magidemia.

Là-bas, dirigez-vous à l’ouest et parlez à C-17 qui se tient au point indiqué sur votre carte. Après lui avoir parlé, vous allez engager le combat. Battez-le. Une fois le combat remporté, il vous donnera ce que vous cherchez, des Graines magidemia. A la fin, vous terminez la quête et obtiendrez également l’emblème d’âme de C-17.

