Embrocher le Seax Assassin's Creed Valhalla

La quête Embrocher le Seax vous permettra de faire la lumière sur le dernier membre de l’Ordre des Anciens à sévir dans la ville de Wincestre. Annoncé comme mort, il semblerait que le Seax ait plus d’un tour dans son sac.

Rendre compte à Goodwin

Retournez voir Goodwin non loin de l’église. Suivez l’objectif de quête.

Vous allez devoir vous rendre aux funérailles de l’évêque, suspecté d’être le Seax. Vous ne croyez pas à sa mort et suspectez une supercherie.

Assister aux funérailles de l’évêque

Dirigez-vous vers le marqueur de quête pour trouver l’église où aura lieu l’enterrement. Une fois à proximité, vous pourrez commencer vos investigations.

Examiner l’inhumation

Utilisez votre vision d’Odin pour mettre les indices à examiner en surbrillance. Allez voir le corps, parlez à la sœur de l’évêque. Allez ensuite voir l’homme simplet en arrière puis interagissez avec des habits au sol.

Retournez ensuite parler à la sœur de l’évêque, qui cache visiblement quelque chose. Elle appellera à l’aide 4 gardes, vous devrez vous en occuper. Retournez ensuite parler à cette dernière pour en savoir plus.

Trouver le Seax et l’assassiner

Utilisez votre corbeau pour découvrir la zone d’exploration où se cache le Seax. Dirigez-vous vers celle-ci et grimpez, via une plateforme en bois, pour atteindre une entrée en hauteur.

Le Seax se cachera sous la forme d’un banneret. Ce sera le plus proche de vous une fois arrivé en hauteur (voir image ci-dessous). Effectuez une attaque discrète et assassinez-le si vous avez la compétence adéquate, afin d’éviter un combat qui pourrait blesser des civils.

Une fois le Seax éliminé, sa sœur Harriet débarquera et, après un très court deuil, vous donnera la clé du temple de l’Ordre, présent sous la demeure de l’évêque.

Trouver le temple de l’Ordre

Retournez à la demeure de l’évêque, là où vous aviez tué la Plume précédemment. Utilisez votre vision d’Odin pour trouver l’entrée du temple puis déverrouillez la porte.

Fouillez ensuite le temple à la recherche de deux indices. Le premier sera une lettre, présente non loin de l’entrée.

Le deuxième indice ne sera pas accessible dans l’immédiat. Allez au fond, déplacez l’armoire et vous verrez un mur destructible. Passez ensuite sous les étagères, juste à droite de l’armoire pour débouler dans une autre salle. Brisez la barricade de la porte et emportez une jarre d’huile.

Passez par la porte et revenez devant le mur destructible, posez la jarre à proximité et faites exploser le mur à l’aide d’une flèche. Récupérez le dernier indice.

Parler à Aelfred

Retournez ensuite dans l’église où vous attendra Aelfred.

Et, comme il semblait plus que probable, Aelfred vous trahira et enverra ses soldats contre vous. Vous devrez fuir la cathédrale et la ville pour clôturer cette quête Embrocher le Seax et l’arc scénaristique La ville de la foi.

