Les fleurs ardentes | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Une fois que vous quittez la région des Couards dans Horizon Forbidden West, vous rentrez dans l’immense monde ouvert avec de multiples quêtes annexes. Parmi celles-ci se trouve la quête Les fleurs ardentes, une quête de niveau 15.

Localisation : donnée par Mian à l’Echo de la pierre

Récompenses : 3750 XP + 2 points de compétence + 1 Peinture de visage Ombre Carja

Partez en direction du Sud-Ouest proche de l’endroit où vous avez retrouvé Hadès pour rencontrer Talanah et Milu. Là, vous devez détruire des machines à leurs côtés puis allez leur parler.

Partez en direction du champ de la bataille des Fleurs Ardentes puis une fois sur place, examinez les empreintes puis les différents éléments du champ de bataille. Suivez les traces sur le sol grâcde à votre focus jusqu’à parvenir à Lel, un vieil utaru.

Il vous indique la direction du Casse-Vertèbres, une zone que vous avez peut-être dégagé plus tôt et qui créé un raccourci vers l’Est de la carte. Sur le chemin, vous rencontrez une Carapeste, une machine redoutable qui vous enverra de lourds morceaux de pierre se transformant en glace à l’impact, mais peut aussi se jeter sur vous ou encore se terrer sous terre. Elle est sensible à l’acide et au feu alors usez de vos munitions.

Une fois la bête détruite, entrez dans la grotte pour trouver un cadavre oseram mais ce n’est pas Amadis. La poursuite de sa recherche sera l’objet de la quête annexe Besoin de savoir. N’hésitez pas à consulter notre guide des quêtes annexes ou activités diverses dans le monde ouvert afin tout voir et tout faire dans le monde ouvert.