Drone de recensement : Le Pic Gris | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Dans notre solution complète d’Horizon Forbidden West, en plus de celle de l’Histoire principale, nous vous proposons de trouver tous les objets importants pour atteindre le 100% rapidement. Parmi ces objets se trouvent les drones de recensement. Il en existe 10 qui sont répartis dans le Monde et l’un d’eux se trouve dans la zone du Pic Gris.

Où trouver le drone de recensement du Pic Gris dans Horizon Forbidden West ?

Vous trouverez ce drone au Sud de la Citadelle des Cieux, dans les montagnes. Là, vous attendent un Massacrépine et des Bondisseurs. Nous vous conseillons de les éliminer avant de commencer votre chasse au drone, pour être plus tranquilles une fois le drone à terre. Montez ensuite sur la plateforme en bois un peu plus haut et patientez.

Une fois le drone en face de vous, élancez-vous pour l’attraper et le ramener au sol. Une fois le drone écrasé, fouillez-le pour récupérer le module 678.