Solasta : Crown of the Magister arrive en accès anticipé sur Steam le 20 octobre

Tactical Adventures, studio composé d’anciens développeurs ayant travaillé sur les Endless Space, est fier d’annoncer la fenêtre de sortie de leur c-RPG Solasta : Crown of the Magister. Et bien entendu, cela ne concernera que Steam étant donné que le titre fera un saut via l’accès anticipé de la plateforme de Valve.

Un titre basé sur les règles de Donjons et Dragons du SRD 5.1

Longtemps attendu après un kickstarter particulièrement réussi – plus de 243.855 € récoltés sur les 180.000 € demandés -, Solasta : Crown of the Magister est fin prêt pour débouler en accès anticipé sur Steam. La production de Tactical Adventures atterrira officiellement dès le 20 octobre prochain.

Au programme du soft, et après avoir assisté à une présentation d’une heure en compagnie des développeurs, sachez que le titre proposera dans un premier temps pas moins d’une dizaine d’heures de jeu sur la campagne solo. Un chiffre qui devrait en somme contenter les fans de Donjons et Dragons. Notez qu’évidemment, le titre sera continuellement mis à jour jusqu’à sa sortie finale. Au passage, Solasta : Crown of the Magister devrait être en accès anticipé pendant encore 6 mois voire un an, les développeurs réfléchissant encore à la durée.

Également, Solasta : Crown of the Magister proposera un éditeur de personnages particulièrement complet, étant donné qu’il s’agira d’y choisir sa race, sa classe sociale, sa façon de parler, ainsi que sa classe ou encore son apparence. C’est une chose qui nous a agréablement surpris, et sachez que vous pouvez attribuer à votre personnage des points de compétences manuellement, ou via un jet de dés.

Côté gameplay enfin, le soft oscillera entre de l’exploration, des phases de dialogues qui auront une influence sur les différentes factions du jeu, ainsi que des énigmes à résoudre et des combats à mi-chemin entre X-COM et Donjons et Dragons. Pas mal de subtilités à base de jet de dés sont évidemment implémentées dans les mécaniques de combat comme le mode riposte, vous donnant la possibilité de riposter au corps à corps ou à distance en fonction de la classe de votre protagoniste.

En résumé, le c-rpg de Tactical Adventures sur cette heure de présentation nous a laissé une très agréable impression avec son aspect jeu de rôle papier complet de A à Z, et nous avons hâte de nous embourber dans le monde charmant de Solasta qui s’offre une direction artistique pour le moins envoutante. Pour rappel, Solasta : Crown of the Magister sera de sortie en accès anticipé sur Steam le 20 octobre prochain. Vous retrouverez à cette date notre preview plus complète du titre.