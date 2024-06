Slitterhead, le nouveau jeu d’horreur du créateur de Silent Hill, se montrera enfin lors du Summer Game Fest

Le Summer Game Fest sera visiblement placé sous le signe de l’horreur. Entre le DLC d’Alan Wake 2 et la présence du jeu de Blumhouse Games, la division gaming du studio de cinéma du même nom, l’épouvante sera l’un des axes de la conférence du 7 juin. Slitterhead vient compléter cette sélection puisque comme Geoff Keighley le confirme aujourd’hui, le jeu de Keiichiro Toyama va présenter son premier trailer de gameplay durant l’émission.

Don't miss the gameplay world premiere of SLITTERHEAD, from the mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama and @BokehGameStudio during #SummerGameFest live this Friday.

Catch the global livestream at https://t.co/59xiIzf5AN at 2p PT / 5p ET / 10p BST / 11p CEST. pic.twitter.com/qxTQhO9DcS

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 5, 2024