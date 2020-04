Sky : Children of the Light propose de planter des arbres pour la journée de la Terre

Sky : Children of the Light est un jeu mobile (disponible sous iOS et Android) free-to-play développé par le studio Thatgamecompany, aussi connu pour avoir développé les splendides jeux Journey et Flowers. Un titre qui plait beaucoup aux amoureux de la nature et des jeux contemplatifs.

Une cape exclusive pour la journée de la Terre

A l’occasion de la journée de la Terre, le studio Thatgamecompany collabore avec l’organisme One Tree Planted. Pour chaque achat in game d’une cape Days of Nature, le studio plantera des arbres dans les zones qui ont été touchées par les incendies en Australie et dans la forêt amazonienne. Cet événement est limité jusqu’au 27 avril.