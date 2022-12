Le jeu mystère Silent Hill: The Short Message fait de nouveau parler de lui

Konami s’est enfin décidé à faire revivre la licence Silent Hill à l’aide de plusieurs projets. Entre le remake de Silent Hill 2 ou le prometteur Silent Hill f, la licence de jeux d’horreur est de nouveau sur pied et il semblerait que l’éditeur nous cache encore quelques petits secrets. Avant que ce dernier nous dévoile tous les projets sur lesquels il travaille autour de la série, la marque Silent Hill: The Short Message avait été découverte en Corée, et la voici qui fait de nouveau son apparition.

Un nouveau jeu PS5 de prévu ?

Le nom de Silent Hill: The Short Message était apparu chez l’organisme de classification coréen en octobre dernier, mais n’avait pas été mentionné durant le show Silent Hill organisé par Konami.

Cependant, Gematsu a noté qu’il a refait surface, cette fois-ci chez l’organisme de classification taiwanais, avec la mention d’une version PlayStation 5. Un détail qui a son importance, puisque jusqu’ici, aucune plateforme n’était indiquée pour le projet, et les fans de la licence craignaient de voir un jeu mobile ou un projet très annexe se cacher derrière ce nom (surtout avec un titre pareil).

On en sait pas plus à son sujet pour le moment, mais généralement, les classifications du genre ne mentent pas. On va donc patienter sagement jusqu’à ce que Konami décide de lever le voile sur ce nouveau projet Silent Hill, qui montre que la licence est plus que jamais de retour.