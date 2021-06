Sifu donnera enfin plus de nouvelles dès ce vendredi

Le studio Sloclap avait forte impression lors d’un State of Play, où il nous avait montré une première bande-annonce alléchante de Sifu. Depuis, le titre se fait plus discret, mais étant donné que la saison des annonces est à nos portes, le jeu est enfin prêt à se remontrer.

La castagne reprend bientôt

Always outnumbered, never outplayed 👊👊 ▶️Tune in on Friday next week @IGN for brand new Sifu content#IGNSummerOfGaming#SifuGame pic.twitter.com/fXfc1O6m7W — SifuGame (@SifuGame) June 4, 2021

Le studio a annoncé sur Twitter que Sifu dévoilerait plus d’informations dès cette semaine, ce vendredi pour être plus précis, à l’occasion de l’IGN Summer of Gaming, organisé par nos confrères d’IGN justement.

On espère donc voir un peu plus de gameplay pour le titre, avec des phases non-montées pour mieux se rendre compte de comment tout cela se joue, ainsi que plus de détails sur la mécanique de vieillissement du personnage.

Sifu est prévu pour sortir sur PC, PS4 et PS5.