Lors de la création de votre personnage dans Final Fantasy Crystal Chronicles, il vous sera demandé, entre autres, de choisir un sexe. Bien que cela n’ait aucun impact sur les caractéristiques concrètes des personnage, il y a tout de même de légères différences sur d’autres points mineurs.

Quelles différences entres les sexes ?

La première différence se joue au niveau de l’équipement. En effet, certaines armures et certains accessoires sot exclusifs aux hommes ou aux femmes. Deuxièmement, certains événements (comme la réception d’une lettre d’amour) ne se produiront qu’avec le bon sexe. Enfin, notez que les animations de combos sont différentes pour les femmes et pour les hommes. Ainsi, les Clavats masculins ont plus d’allonge que les féminins par exemple, tandis que cette tendance est inversée chez les Yuke.

Pour résumer

certains événements sont propres au sexe

l’allonge des attaques composant un combo peut changer selon le sexe

certains équipements ne sont disponibles que pour les hommes et d’autres pour les femmes

Vous pouvez retrouver nos autres astuces pour Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition en suivant ce lien.