Les séries Life is Strange et Disco Elysium pourraient être diffusées sur Amazon Prime Vidéo

Alors que Netflix s’engouffre sans retenue dans la mode des adaptations de jeux vidéo, en annonçant par exemple un film BioShock à venir, Amazon souhaite visiblement ne pas accuser un train de retard. Il y a quelques semaines, certaines rumeurs annonçaient qu’Amazon Prime Vidéo pourrait acceuillir une série Mass Effect, mais il semblerait que l’on se dirige dans un premier temps vers les séries Life is Strange et Disco Elysium.

Amazon prépare son catalogue d’adaptations

Ces deux séries ont déjà été annoncées par le passé, mais jusqu’ici, aucun diffuseur n’avait été annoncé. Bien que la nouvelle ne soit pas encore tout à fait officielle, le très sérieux site Deadline annonce que la société de production dj2 Entertainment, qui a récemment fait parler d’elle pour son envie d’adapter It Takes Two à l’écran, aurait signé un deal avec Amazon Prime Vidéo pour la production de contenus exclusifs à la plateformes, avec notamment des adaptations de jeux vidéo en séries ou en films.

Deadline affirme alors que ce deal pourrait donc concerner les adaptations de Life is Strange et de Disco Elysium, sans que l’on en sache plus pour le moment. La dernière fois que l’on avait entendu parler de la série Life is Strange, c’était lorsque l’on apprenait que Shawn Mendes participait au projet, notamment à la bande-son.

Par ailleurs, le site réaffirme une nouvelle fois que Amazon Prime Vidéo prépare bien le développement de la série Mass Effect. Wait & see comme on dit.