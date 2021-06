Senua’s Saga : Hellblade II présente rapidement ses coulisses en vidéo

L’E3 a peut-être fermé ses portes, mais Microsoft souhaite que la fête continue. C’est pourquoi l’on a droit à un prolongement du Xbox – Bethesda Showcase aujourd’hui, qui se concentre sur des interviews des développeurs, et sur de la démonstration de gameplay, à l’image d’un Nintendo Treehouse. Et comme promis, Senua’s Saga : Hellblade II a fait un apparition.

Un peu d’inédit en ne clignant pas des yeux

Le titre de Ninja Theory est rapidement venu présenter une vidéo qui devait nous montrer les coulisses du jeu, mais le résultat est à l’image de la folie du jeu. Entre deux images inédites très rapides, on peut donc y voir les équipes derrière le jeu travailler sur les décors, la motion capture ou encore le repérage des lieux, car le studio est allé en Islande pour recueillir les informations nécessaires afin de construire le monde de ce second épisode, qui se veut être bien plus ambitieux qu’une simple suite..

L’intrigue nous plongera donc là bas au IXe siècle, et la Ninja Theory affirme qu’ils se concentrent sur des bouts de jeu en particulier avant de s’attaquer à l’ensemble. La production intensive ne devrait donc plus tarder à commencer, et le studio indique aussi travailler en étroite collaboration avec Epic Games pour les modèles de personnages, puisque le jeu utilisera l’Unreal Engine 5.

Malheureusement, Senua’s Saga : Hellblade II n’a toujours pas de date de sortie.