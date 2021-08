Sea of Thieves : Un partenariat avec Borderlands annoncé

Après une collaboration réussie avec la légendaire licence de Disney, Pirates des Caraïbes, qui a permis un record de fréquentation, Rare a profité de l’événement d’hier soir afin d’annoncer un nouveau partenariat pour son jeu culte Sea of Thieves lors de la conférence Xbox à la Gamescom 2021.

Voguez avec Claptrap sur les mers tropicales

Ce partenariat entre l’univers de Sea of Thieves et celui de Borderlands permet aux joueurs et joueuses de la mer des voleurs d’habiller leur beau navire aux couleurs iconiques de l’arche, en plus d’avoir un magnifique Claptrap en guise de figure de proue.

Pour ce faire, le set cosmétique de navire du chaos est déblocable gratuitement pour tous les pirates qui accomplissent certaines tâches durant toute la période de l’évènement nommé Making Mayhem, qui commence dès aujourd’hui mercredi 25 août et se termine le mardi 7 septembre à 11h, heure française.

Les objectifs à réaliser pour obtenir le bateau de l’arche se trouvent chez Larinna aux différents avant-postes du jeu. Celle-ci vous propose deux types de défis à réaliser pour obtenir de la faveur des Fonds de cale qui sont échangeables afin d’obtenir les différentes pièces de navire du chaos.

Le dernier jeu de Rare, Sea of Thieves, est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC, en plus d’être compris dans le service Xbox Game Pass et le Xbox Cloud Gaming.