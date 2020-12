Sans surprise, Windjammers 2 n’arrivera qu’en 2021

Après le retour de Windjammers premier du nom, Dotemu s’attelle désormais à une suite, toujours dans l’esprit de la sortie. Très silencieux ces derniers temps, hormis une démo cet été, Windjammers 2 vient d’être officiellement repoussé à 2021. Rien d’étonnant puisque nous sommes mi-décembre et nous n’avions toujours pas de date.

Pour améliorer l’expérience

Dans un communiqué, le studio explique que les développeurs ont besoin d’un peu plus de temps. C’est notamment la démo de cet été qui a poussé l’équipe à reporter la date et à prendre son temps suite aux retours des joueurs. L’objectif est donc de peaufiner l’expérience et d’accorder de l’importance aux critiques qui ont été faites. La date de sortie sera alors dévoilée « en temps voulu ». Patience.

En attendant, on rappelle que Windjammers 2 est prévu sur PC, Stadia et Nintendo Switch.