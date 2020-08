Samurai Shodown annonce sa Saison 3

Samurai Shodown est lui aussi passer dire bonjour lors de la table ronde des éditeurs Japonais de jeux de combat. Pour dire « Il y aura une Saison 3 » et c’est tout.

On meuble les articles comme on peut

Aucune précision sur cette Saison, donc on va profiter de cet article pour rattraper une news de cette semaine, l’arrivée d’un nouveau personnage gratuit. En effet, après Ubisoft et For Honor, SNK a invité dans son jeu Tencent et son Honor of Kings. Le personnage lapin à frange Gongsun Li arrivera donc gratuitement le mercredi 5 août comme l’indique ce trailer.

Samurai Shodown est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.