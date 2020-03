S.T.A.L.K.E.R. 2 dévoile une première image du jeu

Après deux ans de silence radio, S.T.A.L.K.E.R. 2 se rappelle à notre bon souvenir en dévoilant le tout premier visuel du jeu sur lequel on peut voir les carcasses de plusieurs véhicules, une zone forestière et un phénomène surnaturel.

Plus d’infos en 2020

Partagée sur le compte Twitter officiel du titre, l’image s’accompagne d’un message des développeurs de GSC Game World. Ceux-ci remercient les millions de joueurs ayant contribué au succès du premier épisode et déclarent que « le second chapitre de la saga sera le jeu le plus ambitieux du studio. » Pour en savoir plus, il faudra attendre d’autres annonces qui seront faites plus tard cette année.

S.T.A.L.K.E.R. 2 devrait sortir en 2021 sur une ou plusieurs plateforme(s) encore inconnue(s).