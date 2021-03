Rumeur : Alan Wake 2 serait en préparation chez Remedy en collaboration avec Epic Games

Alan Wake est l’un des titres les plus populaires du catalogue de Remedy, malgré l’absence de suite. Le deuxième épisode se fait désirer depuis des années par les fans, mais il fallait attendre que le studio récupère les droits de la licence pour espérer le retour du personnage. Maintenant que cela est fait, Remedy peut tout à fait plancher sur un second opus, et il semblerait qu’il soit déjà à l’œuvre si l’on en croit Jeff Grubb de VGC.

Prenez tout de même garde, il s’agit pour le moment d’une rumeur et rien n’est confirmé.

Un retour qui se prépare ?

Rumor: Remedy's project that they are doing together with Epic Games is ALAN WAKE 2 according to Game Mess Show mastermind Jeff Grubb Full episode: https://t.co/iWY1RjyBs6 pic.twitter.com/cMzTKgMvv2 — Nibel (@Nibellion) March 31, 2021

Dans un nouvel épisode de son émission Jeff Grubb’s Game Mess Show, sur laquelle il revient sur les futures annonces de l’industrie, le journaliste a évoqué le cas d’Epic Games et des exclusivités du store. Il rappelle que Epic Games a contribué au développement de certains jeux via ces exclusivités, mais que l’éditeur souhaiterait maintenant investir dans des projets qui partent de zéro, et qui n’ont pas encore été annoncés.

Vient alors le cas de Remedy, qui avait bénéficié d’une exclusivité sur l’Epic Games Store avec son dernier jeu, Control. Suite à cela, Epic Games a signé un partenariat d’édition avec Remedy.

Ce nouveau partenariat pourrait aboutir à la production d’Alan Wake 2, du moins selon les sources de Jeff Grubb, qui a entendu que le projet était bien dans les tuyaux.

Ne prenez pas cela pour argent comptant pour autant. Il est vrai que le dernier DLC de Control permettait de faire le lien entre ce dernier et Alan Wake, pouvant teaser la volonté du studio de s’atteler à une suite, mais rien n’est encore confirmé. Jeff Grubb n’en n’est pas à sa première rumeur, il convient donc d’être prudent face à cette déclaration. Les fans peuvent donc continuer à croiser les doigts pour que cela se concrétise un jour.