Rugby 24 annoncé, voici les premières informations (date, consoles…)

Ce jeudi s’est tenue la conférence Nacon Connect, une présentation dédiée aux prochains jeux de l’éditeur français. Si l’on retient surtout les présentations de Ravenswatch ou celle de Gangs of Sherwood, la division sportive était aussi là. Certes, moins généreuse dans ses images mais l’on a eu quelques annonces, notamment Rugby 24, le nouvel épisode de la série de jeux de Rugby. Voici ce qu’il faut savoir.

Un renouveau pour la licence ?

Autant vous le dire tout de suite, ne vous attendez pas à moult informations : nous avons simplement un (très) court teaser inclus dans un mash-up avec les autres jeux de sport. Voici, une ou deux slides perdues parmi les autres. Cependant, on apprend tout de même quelques petites choses, avec une date de sortie, le studio qui est derrière le développement et les consoles espérées.

Tout d’abord, sachez que Rugby 24 va inclure la Coupe du Monde de Rugby 2023 sous licence officielle, plus de 130 équipes nationales officielles et des divisions déjà aperçues, comme le Top 14 et la Pro D2. Mais ce que l’on retient surtout, c’est que la licence change de développeur : exit Eko Software qui était sur le très moyen Rugby 22, et bonjour Big Ant Studios, qui sera derrière ce nouveau volet.

L’équipe n’est donc plus la même, et va devoir prendre ses marques dans cette discipline qui n’a pas toujours trouvé bons échos dans le jeu vidéo. Le studio est réputé pour la série Cricket mais aussi pour AO Tennis et prochainement, Tiebreak: Official game of the ATP|WTA. On peut donc espérer un certain changement, dans le bon sens espérons-le.

Quelle date de sortie pour Rugby 24 ?

Dernière information, nous avons une date à noter dans l’agence : Rugby 24 sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam le 7 septembre 2023. Aucune information pour des versions physiques à ce stade.