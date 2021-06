Road 96 : Un road-trip narratif procédural, premier avis en vidéo

Présenté au cours de la cérémonie des Game Awards en décembre dernier, Road 96 est la nouvelle production du studio Digixart Soldats Inconnus : Mémoire de la Grande Guerre et 11-11 Memories Retold. Cette fois-ci, on nous fait prendre la route dans un road-trip toujours très axé sur la narration, mais qui va bouleverser certains codes.

L’expérience mise ainsi sur de nombreux choix et embranchements différents avec une aventure qui est faite pour être recommencée à plusieurs reprises. On a pu y jouer et on vous livre nos premières impressions en vidéo. Sachez qu’une démo est actuellement disponible sur Steam. Si jamais il vous tente, sachez que Road 96 est prévu sur PC et Switch pour cette année.