Returnal a droit à quelques minutes de gameplay en plus

Il y a quelques jours, on avait pu découvrir pas mal de gameplay pour Returnal, l’une des premières exclusivités de la PlayStation 5 en 2021, grâce à un journal de développeur de la part du studio Housemarque. Harry Krueger, directeur du jeu, rempile pour une nouvelle édition, accompagné par des images inédites.

Le passage dans le monde de la 3D évoqué

On s’intéressera surtout au gameplay présenté ici, toujours plus nerveux avec des déplacements très rapides et des dizaines d’aliens à pulvériser. Un gameplay qui n’est pas sans rappeler les précédents titres du studio, orientés arcade, qui ont visiblement aidé les développeurs à créer quelque chose de plus complet pour ce jeu :

« Nous avons accumulé beaucoup de savoir-faire – et peut-être même d’une certaine forme de sagesse – dans la façon dont nous avons créé ces expériences arcades au cours de ces dix dernières années, et évidemment nous sommes conscients de nous en tenir à ces mécaniques en les transférant vers, disons, un AAA ou vers une expérience à la troisième personne. »

Il ajoute également que de passer de jeux 2D à la 3D change complétement la donne et permet de nouvelles perspectives immenses pour le studio.

Returnal sera disponible en exclusivité sur PlayStation 5 le 19 mars prochain.