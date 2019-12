Que s’est-il passé dans Fortnite Battle Royale cette année ?

Disponible depuis l’été 2017, Fortnite Battle Royale est devenu en quelques mois une véritable poule aux œufs d’or pour Epic Games. Dans ce contexte, l’éditeur n’hésite pas à mettre les moyens pour enrichir continuellement son univers et pour proposer de nouveaux événements régulièrement aux joueurs à travers le monde. Que l’on aime ou que l’on n’aime pas, personne ne peut nier le phénomène Fortnite. Allez, faisons ensemble le tour de ce qu’il s’est passé dans le jeu cette année.

Note : les événements décrits l’ont été le plus précisément possible en omettant volontairement certains pans de l’Histoire. Les vidéos et images utilisées proviennent de diverses sources.

Avis de tempête

L’année a commencé alors que nous nous trouvions au milieu de la Saison 7 (débutée le 6 décembre 2018) qui avait vu l’apparition notamment des avions. Alors que les défis des 14 jours de Noël avaient occupé les joueurs pour récolter plusieurs récompenses, un iceberg venait de frapper l’île en fin d’année, surmonté d’un château enseveli. Occupé par le Roi des Glaces, celui-ci chercha à gagner en puissance. Pour cela, il s’enferma dans une sphère de glace entourée de neige qui est apparue au-dessus du lieu-dit Polar Peak, annonçant un événement imminent. Quand une alerte météo est apparue sur les écrans de télé du jeu, les joueurs se préparaient au pire.

Ainsi, le 19 janvier 2019, une tempête de neige s’est abattue sur la carte, la recouvrant intégralement de son manteau blanc. Cette tempête a été provoquée par le Roi des Glaces qui par le biais de manipulation de la météo, a engendré cette vague blanche déferlante. L’arrivée de cet événement a engendré de nouveaux défis à réaliser avec notamment de nouveaux ennemis, les zombies des glaces.

Au sein du château, un Prisonnier est bloqué avec à ses côtés des œufs hybrides, il s’agira d’un skin secret pour cette saison. Le 29 janvier, alors que la glace a totalement fondue, le prisonnier s’échappe emmenant avec lui les œufs qui lui tenaient compagnie. Etape par étape, il se délivrera de ses dernières chaines et récupèrera ses pouvoirs de feu.

Et je remets le son

La Saison 7 a vécu aussi la tenue d’un concert événement du DJ Marshmello le 2 février à 20h. Pour l’occasion, un mode temporaire dédié avait été créé afin que les joueurs profitent du concert sans craindre de se faire éliminer. Au programme, 8 minutes de musiques, d’animations, d’effets spéciaux et de feu d’artifice, le tout au cœur de Pleasant Park, la ville au terrain de sport du jeu. L’événement en direct par-delà le monde a réuni pas moins de 10,7 millions de joueurs en simultané qui devaient en profiter pour réussir des défis spécifiques afin de remporter une pioche ou encore un spray.

La fin de la saison 7 a également été marquée par des défis dédiés à la Saint-Valentin mais entre temps, des fissures sont apparues sur la carte, signe d’un mouvement tectonique.

Tremblement de terre

La Saison 8 a démarré le 28 février et avec elle, l’arrivée d’un volcan au niveau de la forêt de Wailing Woods mais aussi des nouvelles villes dont Sunny Steps. Son arrivée s’est faite progressivement avec le changement de couleur du lieu puis de la cendre et de la fumée s’échappant du sol. La Saison 8 a aussi été le théâtre de l’affrontement de 3 factions différentes : le Roi des Glaces, de retour pour cette saison, le Prisonnier et ses démons qui ont éclot (baptisé parfois Roi du Feu, dont le QG se trouve dans le volcan) et les Pirates, qui font leur arrivée dans le jeu avec leur camp basé à Lazy Lagoon.

Cette Saison a également marqué l’arrivée des bulles mobiles et des vans de réapparition mais aussi un mode temporaire Endgame suite à la sortie du dernier film Avengers.

A plusieurs endroits de la carte, des chantiers de fouille sont apparus accompagnés d’hélicoptères des scientifiques de l’île. Les joueurs devaient eux-mêmes détruire les sites à coups de pioche. Ceux-ci ont mis en évidence un geyser lié au volcan et l’autre, au cœur de Dusty Divot (lieu du crash de la météorite en Saison 3), une nappe de lave. De quoi indiquer une évolution du volcan à venir.

Alors qu’un nouveau site de fouille est apparu à Loot Lake, celui-ci renfermait une structure métallique excavée en son centre, renfermant probablement la dimension parallèle du Cube, disparu depuis quelques temps après sa destruction. Autour du portail central se trouvaient des runes qui se sont alors allumées, les unes après les autres. Mais plus les runes s’activaient, plus le volcan s’est réveillé. Le Roi du Feu était alors prêt pour son attaque.

Tous aux abris

Alors que toutes les runes étaient allumées, l’événement de la Saison 8 pouvait avoir lieu. Et il eut des conséquences indélébiles. L’action des runes a déclenché l’ouverte du « Vault », le trou au centre de Loot Lake. Tous les joueurs ont pu se retrouver dans une zone immaculée de blanc et se sont retrouvés devant un choix à faire afin de faire revenir un objet ou une arme de la réserve (arme disparue du jeu).

Alors que les joueurs se sont mis d’accord sur le pistolet-mitrailleur à tambour, tout le monde a de nouveau été transporté sur la carte, découvrant médusés que le volcan était entré en éruption. L’atmosphère blindée de cendres et de nuages sombres, la roche en fusion s’est attaquée au précieux lieu-dit Tilted Tower, en détruisant la tour emblématique, mais aussi plusieurs bâtiments sur la carte ainsi qu’une partie du glacier de Polar Peak qu’il a dangereusement fragilisé.

Le futur est à vous

Suite à cet événement, la Saison 9 a démarré. Le trailer de la Saison 9 nous plongea dans le futur, avec un Jonesy (personnage emblématique du jeu) à longue barbe, et des personnages futuristes au cœur de Tilted Tower rebaptisée pour l’occasion Neo Tilted. Mais de nombreux autres changements ont eu lieu sur la carte : des sillages aériens vous permettaient de voler tout autour de la carte, des plateformes aériennes étaient accessibles à plusieurs endroits, la ville de Retail Row touchée est devenue un énorme centre commercial baptisée Mega Mall et le volcan a laissé place à un site industriel, Pressure Plant.

Cette saison a également permis l’apparition de puces de décryptage découvrant un écran de chargement au fil de la saison, ainsi qu’un mode temporaire en hommage à John Wick, « Pactole » entre autres inverseurs de tempête, frappes aériennes ou arcs explosifs. Un partenariat avec la série Stranger Things eut également lieu avec skins et portails de téléportation à la clé.

Au bout de quelques semaines, le 29 mai 2019, des joueurs se sont aperçus que le glacier touché à Polar Peak laissait apparaître l’œil d’une créature emprisonnée dans celui-ci. Si les joueurs s’approchaient trop, ils pouvaient entendre des bruits et être suivis du regard par ce monstre désormais appelé le Monstre de Polar Peak. Mais quelques jours plus tard, la bête s’était échappée de sa prison de glace et est partie vadrouiller en mer. Des traces de pattes énormes apparaissaient sur la carte, signe d’une taille gigantesque de la créature.

Les joueurs pouvaient suivre le trajet du monstre autour de la carte grâce au Château de Polar Peak encore présent sur son dos et qui dépassait de la surface de l’eau. Mais le monstre, Cattus de son vrai nom, allait bientôt refaire surface.

Le 12 juin, Cattus ressurgit et détruit le camp des vikings proche de Snobby Shores, et 4 jours plus tard, une villa de Pleasant Park est écrasée puis un grand bâtiment proche de Loot Lake, endommageant ainsi le circuit électrique reliant Loot Lake et Neo Tilted et qui alimentait les sillages aériens. Pour se défendre de ce terrifiant ennemi, les scientifiques de l’île se mirent alors à construire un gigantesque robot, Doggus, à Pressure Plant, l’ancienne place du volcan. Etape par étape, le robot prit forme.

La bataille finale

Jour après jour, des affiches montrant l’arrivée d’un danger imminent et des conseils pour se mettre à l’abri apparurent sur la carte. Le 20 juillet 2019, après un compte à rebours de plusieurs jours, le monstre surgit de l’eau dans l’événement de la Saison 9. S’en suit alors un combat épique de plusieurs minutes entre le robot et le monstre. Après de multiples rebondissements, le robot arrache l’orbe contenue dans Loot Lake pour récupérer son pouvoir.

Il se saisit de l’épée cachée dans Neo Tilted afin d’éliminer définitivement le monstre de Polar Peak. Ses ossements resteront en place jusqu’à la fin de la saison suivante. Mais alors que l’orbe commença à se fissurer, tout devint instable dans cette zone. Et c’est alors que le 1er août, l’orbe explosa. C’était le début de la Saison X.

Une saison de souvenirs

Durant cette saison, l’espace et le temps ont été complètement bouleversés. Certains lieux étaient figés dans le temps, comme l’explosion de l’orbe dorénavant appelée le Point Zéro. D’autres lieux se sont transformés car atteints d’anomalies temporelles. Certains événements marquants des 9 saisons passées sont réapparus tels le crash de la météorite, elle aussi figée quelques mètres avant l’impact sur Dusty Depot.

Météorite d’ailleurs visitable durant cette saison car renfermant des objets et armes ainsi que la capsule ouverte du Visiteur, personnage mystérieux et très important dans l’histoire de Fortnite, signifiant ici son retour dans le jeu. Il va ainsi aménager un des dépôts de Dusty Depot pour en faire sa base et étudier les B.R.U.T.E., nouveauté de cette saison, des robots ultra performants et très décriés par les fans du jeu.

Dans les premières semaines de la saison, le Visiteur va ainsi construire et déployer des générateurs temporels qui vont créer des failles dans le ciel et ainsi induire des transformations de certains lieux en Zones de faille, ramenant les joueurs à d’autres époques, ou dans d’anciennes villes bien connues des joueurs et au gameplay différent.

Au programme, une virée au Far West sans construction possible, le retour de l’île volante du cube, un partenariat avec Batman et un autre avec Borderlands 3, une zone où se transformer en objet est possible ou encore une autre ou des tacos vous font danser. Cette saison a également vu l’apparition du vote de la communauté qui permet de faire revenir un ancien skin en boutique, mais aussi la bulle protectrice, le piège électrique ou encore la faille à débris qui permet de faire tomber d’énormes objets sur vos adversaires.

« S’ils ont raison, alors ce sera La Fin«

Après l’ouverture de toutes les failles, le Visiteur a entamé la construction d’une fusée, similaire à celle qu’il avait utilisée l’année dernière lors de sa première apparition, dans le dernier dépôt de Dusty Depot, grâce à l’aide du Scientifique et de Paradigme, deux skins disponibles.

Des enregistrements disséminés sur la carte nous apprennent que le Visiteur est un voyageur temporel et que ces messages sont ses propres messages qu’il s’est laissé pour se rappeler les événements qu’il oubliera pendant sa boucle temporelle. La première fusée utilisée était en réalité un test pour garder ouvert les ponts entre les différentes dimensions de l’Univers de Fortnite.

En ayant ainsi ouvert 6 failles différentes dans le ciel, le Visiteur va pouvoir permettre à ses 6 collaborateurs (l’aidant à former Les Sept) de le rejoindre avec leur fusée dans la même dimension pour contenir une nouvelle fois le Point Zéro. Et c’est ainsi que le 13 octobre, la fusée décolla.

La Fin

Au début de l’événement, la fusée du Visiteur décolla et disparut dans une faille dans le ciel. Elle réapparut quelques secondes plus tard pour disparaitre à nouveau dans une nouvelle faille. Et c’est à la suite que les 6 autres fusées, sorties entre temps de chacune des failles, partirent en direction d’une nouvelle faille. Elles réapparurent, accompagnées de dizaines d’autres fusées dans le ciel juste au-dessus de la météorite en suspens.

Elles la chargèrent en énergie et finirent par se crasher dans le sol en dessous. La météorite chargée a été ensuite attirée vers cette ultime faille. Une des fusées fonça vers le Point Zéro provoquant une explosion qui éjecta tous les joueurs loin de la carte. Puis, 6 fusées entourèrent la météorite qui descendait dangereusement vers le Point Zéro. Le choc provoqua une gigantesque explosion avant qu’un énorme tourbillon n’aspire tout ce qui se trouvait à cet endroit, joueurs y compris.

Alors que l’écran des joueurs du monde entier s’est éteint pendant quelques secondes, un trou noir est apparu sur les écrans. Ce fut le début de près de 40 heures d’un silence radio complet sur Fortnite, sans aucun indice de la part d’Epic Games, qui avait supprimé tous ses comptes sur toutes les plateformes en faisant croire en la suppression pure et simple de Fortnite.

Fortnite 2.0

Le 15 Octobre 2019, après une grosse mise à jour, le trou noir disparut. Un trailer intriguant nous fit la démonstration d’une toute nouvelle île, Apollo, avec de nouvelles villes et lieux notables, ainsi que de nouvelles mécaniques de gameplay : pêche, nage, bateau, médailles quotidiennes etc. C’était le début du Chapitre 2 de Fortnite.

Cette nouvelle saison, basée sur la théorie de l’Alter Ego est toujours en cours à l’heure actuelle. Plusieurs tenues « gentilles » sont disponibles dans le passe de combat et réussir des défis a permis de débloquer des tenues alternatives « méchantes » à celles-ci. Les motivations de cette équipe ne sont pour l’heure pas connues. On sait simplement que l’équipe des E.G.O. (les « gentils ») s’est crashée sur l’île et a construit des avant-postes à 5 endroits sur l’île.

3 mystérieux bunkers sont d’ailleurs présents sur l’île ainsi qu’une grande porte secrète menant sous la montagne, sans que l’on en sache plus pour l’instant. En attendant, après plusieurs semaines sans aucun événement hormis quelques jours basés sur Halloween, le lieu notable Risky Reels s’est modifié, se vidant de ses voitures.

Un événement Star Wars eut également lieu le 14 décembre avec la projection d’une scène exclusive du prochain film de la saga. Tout cela en attendant de potentiels défis pour Noël car la fin de cette Saison, qui devait se tenir le 12 décembre a été décalée au 6 février prochain, soit près de 2 mois de plus…

Voilà pour cette rétrospective.