Respawn : Le directeur créatif d’un jeu solo non-annoncé quitte le studio

Respawn Entertainment est un studio qui est très occupé ces derniers temps, notamment sur les mises à jour régulières d’Apex Legends et sur ce que l’on suppose être Star Wars Jedi: Fallen Order 2, qui pourrait bien être révélé en mai. Il existe même un troisième jeu qui est en préparation chez le studio, mais on a appris hier une mauvaise nouvelle, à savoir que le projet venait de perdre son directeur créatif.

Une grande figure du studio s’en va

VGC a pu remarquer que la page LinkedIn de Mohammad Alavi, directeur créatif de ce projet mystérieux, avait été mise à jour afin d’annoncer son départ du studio :

« Aujourd’hui est mon dernier jour chez Respawn Entertainment. Pendant 18 ans, je n’ai fait que des jeux chez deux entreprises : Infinity War et Respawn. 11 de ces années se sont déroulées chez Respawn, que j’ai aidé à construire. j’ai eu la chance de travailler et d’apprendre aux côté des développeurs les plus talentueux et de créer des licence dont je suis très fier. Cette journée et douce-amère : Je suis excité à propos de ma nouvelle aventure, mais je suis triste de quitter une famille. C’est la fin d’une ère. »

Avant d’œuvrer sur ce projet inconnu, Alavi était directeur narratif sur Apex Legends, et senior designer sur la série Titanfall. Concernant le projet en question, on sait seulement qu’il s’agit là d’un jeu solo, a priori orienté FPS, qui serait « focalisé sur la mobilité et le style » selon Jeff Grubb, qui affirme cependant que ce n’est pas Titanfall 3. Le jeu serait encore au stade de prototype.