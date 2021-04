Resident Evil Village détaille sa résolution et son framerate sur toutes les plateformes

Être un jeu cross-génération n’est parfois pas simple. Les développeurs doivent développer de nombreuses versions différentes, avec des résultats qui différent selon les plateformes. Resident Evil Village en est un très bon exemple, puisque Capcom vient de dévoiler les caractéristiques techniques de chaque version du jeu, et ce n’est pas simple de s’y retrouver.

Quelle résolution pour quelle console ?

Resident Evil Village framerate/resolution info for various platforms PS5/XSX does 4K/60FPS. With raytracing on – 4K/45FPS.

XSS does 1440p/45FPS, and 30FPS for raytracing pic.twitter.com/ktVdyonnip — Wario64 (@Wario64) April 15, 2021

Dans ce tableau récapitulatif, on y voit donc les différentes résolutions et framerate pour Resident Evil Village, sauf pour le PC puisque cela dépend de la configuration. Naturellement, ce sont la PS5 et la Xbox Series X qui s’en sortent le mieux ici, et on peut voir que même avec le ray-tracing activé, le framerate du jeu devrait être plutôt satisfaisant.

Voici la liste de toutes les résolutions d’affichage de Resident Evil Village sur toutes les plateformes :

PlayStation 5 : 4K HDR 60 fps / 45 fps avec ray-tracing

: 4K HDR 60 fps / 45 fps avec ray-tracing PlayStation 4 : 900p 45 fps

: 900p 45 fps PlayStation 4 Pro : 1080p 60 fps ou 4K HDR 30fps

: 1080p 60 fps ou 4K HDR 30fps Xbox One : 900p 30 fps

: 900p 30 fps Xbox One X : 1080p 60 fps

: 1080p 60 fps Xbox Series S : 1440p HDR 45 fps / 30 fps avec ray-tracing

: 1440p HDR 45 fps / 30 fps avec ray-tracing Xbox Series X : 4K HDR 60fps / 45 fps avec ray-tracing

: 4K HDR 60fps / 45 fps avec ray-tracing Stadia : 1080p 60 fps ou 4K dynamique 60 fps

Resident Evil Village sera disponible le 7 mai prochain sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.