Dévoilé officiellement lors du dernier State of play de 2019, Resident Evil 3 Remake refait de nouveau parler de lui en dévoilant l’espace disque qui sera nécessaire sur votre Xbox One. C’est le site officiel du Microsoft Store qui a dévoilé l’information. Un conseil, faites de la place.

2 jeux en un

En effet, Resident Evil 3 Remake sera lancé avec son homologue multijoueur online, Resistance. Il vous faut alors savoir que pour (re)vivre les aventures de Jill Valentine sur Xbox One, les deux jeux réunis vous demanderont un total de 43,01 Go, soit un bel espace tout de même.

Il est à noter qu’il faut différencier les deux jeux qui seront présents en deux téléchargements distincts, car Resident Evil 3 Remake occupera à lui seul 21,93 Go (soit un peu moins que Resident Evil 2 Remake qui occupait 22,04 Go) et Résistance occupera 20,47 Go. Par ailleurs, il faut savoir que l’espace sur PlayStation 4 n’est pas encore officiel (bien qu’un vague 25 Go ait été évoqué) et qu’on ne dispose d’aucune nouvelle de la part de Steam sur PC.

Le bundle disponible sur le store indique également qu’en plus d’inclure les deux jeux sus-cités, il comprendra aussi le Pack de tenues classiques (d’une taille de 620,39 Mo).

Pour rappel, Resident Evil 3 Remake sortira le 3 avril 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One aussi bien en physique qu’en dématérialisé. Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant son annonce sur notre article dédié.