Remnant 2 affiche déjà 1 million d’exemplaires vendus

Le succès semble être total pour les équipes de Gearbox Publishing et de Gunfire Games. Remnant 2 était attendu au tournant puisqu’il devait corriger de nombreuses erreurs effectuées par le premier opus, et visiblement, c’est une mission accomplie. Puisque le résultat semble être à la hauteur des attentes, il est tout naturel de voir le jeu cartonner avec une communauté grandissante. Après des chiffres très encourageants sur Steam, on apprend que le jeu a passé un cap symbolique, toutes plateformes confondues.