Dans Trials of Mana il vous est possible de distribuer vous-mêmes des points de caractéristiques, appelés points d’évolution. Ils permettent à la fois d’augmenter les statistiques de vos personnages mais aussi de leur apprendre de nouvelles compétences passives et actives, et donc de changer la façon dont vous les jouer. Cependant, il peut arriver qu’on regrette un choix et qu’on veuille récupérer nos points si durement acquis pour les dépenser ailleurs. Voici comment faire :

Réinitialiser les points d’évolution dans Trials of Mana

Rien de plus simple. Rendez-vous à la cité marchande de Byzehr durant la nuit, moment où ouvre le marché nocturne. Allez-y et allez au fond à droite, là où se trouve la voyante.

Parlez-lui pour qu’elle vous propose de réinitialiser vos points. Malheureusement, l’opération a un coup, et assez conséquent en plus (plusieurs milliers de pièces), préparez donc de quoi payer. Si vous êtes proche de vos sous, vous pouvez toujours chercher P’tit Cactus puisque l’une de ses récompenses est de diviser par deux le prix à payer chez la voyante en question. Si vous avez besoin d’aide pour trouver P’tit Cactus, vous pouvez consulter notre guide complet en cliquant ici. Pour d’autres astuces et guide sur ce remake, rendez-vous sur le guide complet de Trials of Mana.