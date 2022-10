La marque realme lancera son nouveau smartphone d’entrée de gamme, le realme C33, le 1er novembre

Si vous vous intéressez au monde des smartphones, la marque realme ne vous est sans doute pas inconnue, tant elle commence à s’imposer de plus en plus sur le marché grâce à des modèles généralement assez accessible. On a récemment appris que l’entreprise lançait son premier smartphone d’entrée de gamme 5G avec le realme 9i 5G, mais la marque souhaite encore plus se diversifier sur ce créneau en dévoilant son realme C33, décrit comme étant « le plus élégant et le plus abouti des smartphones d’entrée de gamme ».

Un modèle qui se distingue du côté de la photo

Le réel apport de ce realme C33 se situera au niveau de son appareil photo, puisqu’il se vante d’avoir le meilleur appareil 50 MP du marché pour l’entrée de gamme. Avec la fonction CHDR, la possibilité de mieux capturer les scène à contre-jour et le fait de rendre les zones lumineuses plus claires avec plus de détails, le C33 en impose sur le plan de la photographie, sans compter les multiples modes et filtres qu’il propose.

Parmi les autres caractéristiques à retenir, on notera la présence d’une batterie de 5 000 mAh, de quoi assurer une autonomie à toute épreuve. Le modèle est aussi équipé d’un processeur Unisoc T612, comme quelques autres modèles de cette gamme, qui lui permet de pouvoir faire tourner quelques jeux.

Le realme C33 sera disponible en deux coloris, Sandy Gold et Night Sea, et sortira le 1er novembre prochain, le tout pour moins de 200 €.