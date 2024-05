Randomice, un metroid-like dans lequel vous incarnez une souris emprisonnée, annoncé en exclusivité pendant l’AG French Direct

Dans Randomice, vous incarnez Tupi, une petite souris qui se retrouve enfermée dans une maison, contrainte d’utiliser les outils à sa disposition, ou ceux fournis par ses acolytes, pour tenter de trouver une issue à cette prison qui ne cesse de se transformer. En effet, à chaque nouvelle tentative, la disposition des pièces change, tout comme la localisation des outils, provoquant ainsi des parties inédites à chaque fois.

Le trailer d’annonce diffusé en exclusivité durant l’AG French Direct le 29 mai et visible ci-dessous a notamment permis de comprendre certaines mécaniques du jeu comme la randomisation de l’espace et des accessoires, dans un mélange des genres façon metroid-like procédural, le tout sans combat.

La petite souris n’apporte pas que des pièces

A vous les briquets, chalumeaux et autres fusées et morceaux de comté, tout est bon pour arriver à vos fins dans Randomice. A quoi peut bien servir cette culotte sale (ou propre ?), ou même cette toile de tente ? Dans une structure metroidvania, chaque portion de la maison ne pourra être débloquée qu’avec certains outils obtenus auparavant dans un ordre totalement aléatoire et procédural, le tout dans une maison aux couleurs pastel designée à la main.

Mais avant de vous jeter dans la gueule du loup et tenter d’améliorer encore et toujours votre meilleur temps, vous pourrez prochainement retrouver notre aperçu en avant-première, vous donnant nos premières impressions sur ce nouveau jeu indépendant très original à plus d’un titre, une démo vous permettant d’accéder aux parties rapides et de vous rendre compte par vous-mêmes du potentiel de rejouabilité jusqu’à la sortie finale du jeu.

Il vous faudra cependant encore patienter un petit feu, puisque Randomice devrait être disponible dès le mois de novembre 2024 sur PC uniquement via Steam. D’ici la sortie, n’hésitez pas à wishlister le jeu sur sa page Steam ainsi qu’à essayer sa démo disponible dès maintenant !