Hier, lors du Six Major s’est tenu un live présentant la prochaine saison de Rainbow Six Siege. En effet, High Calibre sera la prochaine opération qui clôturera cette sixième année riche en contenu pour le titre phare d’Ubisoft.

Des ajustements et de nombreux ajouts

Dans un premier temps, à l’arrivée de la saison High Calibre nous aurons le droit à des ajustements concernant certains agents. Valkyrie est la principale concernée car, désormais les caméras à l’extérieur, posées par les défenseurs, se détruisent au bout de dix secondes. Finka, quant à elle, reçoit une petite amélioration qui n’est pas négligeable puisqu’elle pourra se réanimer avec sa compétence.

Ensuite, de nouveaux ajouts de personnalisation vont faire leur apparition. Celles et ceux qui disposent de skins Élite pourront customiser leurs skins de compétences, danses de victoire et cartes d’agent. De plus, les skins d’arme exotiques feront leur apparition dans la boutique, et ces derniers seront animés.

Troisièmement, l’ATH reçoit une grosse mise à jour. Désormais, ce dernier affichera l’équipement, le type de munitions équipées, les différents cooldowns des compétences, de nouvelles icones d’action, et une grosse boussole en bas de l’écran qui pourra gêner la vue mais qui sera bien pratique.

En effet, cette fameuse boussole 2.0 aidera les joueurs et les joueuses en montrant les objectifs, les ennemis localisés et éliminés, les gadgets marqués, le nom du lieu et de l’étage. Cependant, nous ne savons pas si cette dernière sera désactivable pour les personnes qui souhaiteraient le faire.

Ubisoft a annoncé travailler sur la possibilité de changer notre pseudo affiché, idéal pour les streamers, sur la sécurité des comptes, et sur l’accessibilité en permettant de changer les couleurs des équipes affichées en jeu.

Et enfin, la carte Outback fait sont grand retour sur la scène compétitive avec sa nouvelle refonte. Ubisoft a en effet décidé de prendre en considération les commentaires des joueurs et des joueuses, qui se sentaient perdus sur la map, pour faire ce rework.

Thorn fait une entrée explosive

Passons maintenant à la pièce maîtresse de cette nouvelle saison, à savoir la nouvelle opératrice défensive, Thorn. Armée de la redoutable nouvelle arme SMG UZK50GI de calibre 50, elle disposera également de sa compétence, Rasopulseur, qui est un gadget adhésif explosif à retardement qui se colle sur toutes les surfaces.

Si ce nouveau piège peut faire peur à plus d’un d’entre vous, pas d’inquiétude car, il sera facilement contrer avec un Thatcher, un Zero, une explosion, en lui tirant de dessus, ou en prenant nos jambes à nos coups avant qu’il explose.

L’opération High Calibre sera disponible, comme d’habitude, après la phase de TTS de 3 à 4 semaines, il faut donc s’attendre à un lancement début décembre car, la séquence de TTS commence dès aujourd’hui le 09 novembre 2021.