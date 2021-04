Si l’histoire principale de NieR Replicant ver.1.22474487139… vous occupera durant un long moment, il ne faudra pas oublier d’effectuer des quêtes annexes, qui disponibles à certains moments du jeu. Certaines d’entre elles ne sont disponibles qu’à un moment précis et peuvent être manquées, mais celles qui sont vraiment essentielles seront toujours accessibles avant le donjon final.

Pour vous aider à faire le tri dans toutes ces quêtes nous vous listerons ici les plus importantes. Celles qui ne demandent pas simplement d’aller tuer des chèvres ou d’effectuer des livraisons donc. On parlera avant tout des quêtes pour débloquer des fonctions ou des armes, nécessaires pour voir l’entièreté du jeu. Cette article sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de la publication des articles.

Pour en savoir plus sur NieR Replicant ver.1.22474487139…, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.