Les éditeurs Headup Games et le développeur Nicolas Meyssonnier viennent d’annoncer l’arrivée prochaine de leur jeu de plateformes en 3D : Pumpkin Jack (dont une démo PC est d’ores et déjà disponible via Steam).

Une citrouille démoniaque

Disponible en fin d’année, Pumpkin Jack va vous permettre d’incarner un seigneur à tête de citrouille, figure tutélaire du Mal. Vous allez donc pouvoir combattre le Bien (oui, ça change !). Le paisible Bored Kingdom, avec ses citoyens heureux, son calme monotone… et ses adorables petits lapins, a envoyé le diable lui-même, plus que jamais furieux !

Avec des rêves de tourment, de torture et de sang, il a déchaîné la terrible Malédiction de la Nuit Éternelle sur la terre. Les humains invoquent alors leur sauveur : un puissant magicien ayant le pouvoir de mettre fin à la malédiction.

Afin d’empêcher que celui-ci ruine son plaisir, le Diable invoque l’esprit de Jack, le Seigneur de la Citrouille, pour combattre l’armée de bêtes du magicien et détruire le sorcier ! Incarnez Jack et détruisez tout sur votre passage à travers des niveaux remplis de peur. Punissez ceux qui ont osé défier votre maître !

Cadre façon « Cartoon » : Voyagez à travers des paysages loufoques dans des niveaux comportant des atmosphères attrayantes.

Combat pour ta vie : Avec des bêtes puissantes tapies à chaque coin de rue, vous allez devoir maîtriser l'art des attaques et les combos dévastateurs.

Ne perds pas la tête : Résolvez des puzzles qui se concentrent sur la physique, la gravité et la réflexion. Utilisez votre tête flamboyante pour brûler des livres, marteler quelques taupes, créer des chemins pour les sphères magiques et bien d'autres défis.

La solidarité vous aidera : Trouvez des compagnons utiles qui vous aideront dans votre voyage comme une chouette hautaine dénommée Hooty qui vous guidera et un corbeau sarcastique qui vous aidera dans vos attaques à longue portée.

Pumpkin Jack sortira en fin d’année sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.