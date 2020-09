PS5 : voici des premières photos de la console en taille réelle

Depuis que la PS5 a dévoilé son design, de nombreux joueurs se demandent si la future console de Sony rentrera dans leur meuble télé. Les photos dévoilées par la FCC (United States Federal Communications Commission) et relayées par The Verge permettent d’avoir un premier aperçu de la bête en taille réelle, pour mieux se rendre compte de la place que prendra la console.

La PS5 grandeur nature

On s’en doutait, mais la PS5 sera bien massive. Sur ces photos, on peut voir la console mis en comparaison avec une règle pour avoir une meilleure idée de sa taille. En hauteur, la PS5 semble donc mesurer un peu moins de 40 centimètres, et environ 27 centimètres en profondeur. Une machine imposante, surtout si l’on compte le socle qui rajoutera quelques centimètres en plus.

Il y a quelques jours, Microsoft avait envoyé des mock-up de ses deux consoles à quelques rédactions, pour avoir ce même type d’aperçu. Si la Xbox Series X se révèle être elle aussi très grande, la PS5 le sera visiblement encore plus. La taille de la machine ne sera sans doute pas un facteur décisif dans le choix d’une console, mais avec ces photos, les joueurs peuvent mieux visualiser si les consoles de nouvelles générations rentreront oui ou non dans leur meuble télé.

