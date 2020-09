PS5 : un logo sera présent sur les jaquettes pour l’upgrade entre PS4-PS5

Tandis que Microsoft a misé sur l’appellation Smart Delivery pour rendre le plus clair possible le passage de la Xbox One à la Xbox Series X |S pour ses jeux, Sony a opté pour une autre approche, sans nom spécifique. Cela étant, les jaquettes des jeux vous alerteront tout de même de la possibilité de l’upgrade PS4-PS5, si l’on en croit la jaquette d’Immortals Fenyx Rising.

Un encart qui va se démocratiser ?

Révélée ce matin grâce aux précommandes du jeu sur Amazon, la jaquette du prochain jeu d’Ubisoft comporte une mention qui n’était pas visible sur les autres jaquettes des jeux de l’éditeur, comme Far Cry 6 et Assassin’s Creed Valhalla.

On peut alors voir en bas à gauche une nouvelle mention : « PS5 Upgrade Available », avec un petit astérisque qui doit mener vers plus de précisions à l’arrière de la jaquette.

Immortals Fenyx Rising profitera effectivement d’une mise à niveau gratuite, mais c’est la première fois que l’on voit ce petit encart sur les jaquettes PS4. Même si rien n’est confirmé, tout porte à croire qu’il devrait atterrir sur toutes les jaquettes de jeux à venir qui sortiront sur les deux consoles, et qui proposeront ce service, gratuit ou payant.