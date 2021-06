Project Zero : Maiden of Black Water sortira sur PC et consoles cette année

Nintendo continu de recycler ses jeux Wii U avec Project Zero : Maiden of Black Water qui arrivera cette année sur Switch, mais aussi sur les autres plateformes.

Le Pokémon Snap horrifique

Sorti initialement en 2014 sur la précédente console de Nintendo, Project Zero : Maiden of Black Water nous plonge au cœur de trois histoires interconnectées qui amèneront le joueur à percer le mystère derrière une série de morts tragiques dans une forêt. Quel que soit le personnage contrôlé, il vous faudra user de l’appareil photo Obscura pour vous défendre contre de nombreux esprits maléfiques qui vous ne veulent clairement pas du bien. Koei Tecmo profite également de ce portage pour améliorer un peu les graphismes, ajouter des costumes, et bien sûr implanter un mode photo qui va de soi.

Project Zero : Maiden of Black Water sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie, et Switch cette année.