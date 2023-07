Project L : le jeu de combat League of Legends montre du gameplay et sera jouable à l’EVO

Vous pourrez toujours accuser vos coéquipiers en cas de défaite

A l’instar de BlazBlue Cross Tag Battle, Project L se présente comme un jeu de combat en 2 contre 2. Par contre, la subtilité est chaque joueur pourra contrôler l’un des 4 champions en jeu, donnant ainsi des matchs à 4 joueurs. Comme les autres titres de Riot Games, il y a donc une forme de jeu d’équipe, car on nous explique la personne en dehors de l’écran doit faire son entrée au bon timing pour poursuivre un combo ou bien sauver son coéquipier.

Rassurez-vous, Project L pourra aussi se jouer en 1 contre 1 et même en 2 contre 1. On sent tout de même que Riot veut surtout pousser son mode phare en 2 vs 2. On nous explique qu’il y aura également un système de « Fusion ». Avant le début d’un match, chaque équipe pourra personnaliser son style de jeu à travers les synergies des différents duos. L’une d’entre elles se nomme « 2x Assist » : elle permet de lancer deux assistances d’affilées au lieu d’une habituellement.

Project L aura une démo jouable à l’EVO 2023 qui se déroulera du 4 au 6 août prochain à Las Vegas. Il sera possible d’y jouer 4 champions : Ekko, Ahry, Darius et un dernier encore non annoncé. En attendant, vous pouvez voir les développeurs jouer des matchs complets durant un peu moins de 5 minutes via la vidéo ci-dessous.

Project L n’a toujours pas de date de sortie, mais sera disponible en Free to Play.