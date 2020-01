Le prochain Kingdom Hearts pourrait sortir plus tôt que prévu

On sait depuis un moment que Kingdom Hearts III ne sera pas le dernier épisode de la série, même avec le DLC ReMind en vue. Mais il se pourrait que ce jeu voit le jour plus vite qu’espéré, et surtout, qu’il ne soit pas le seul.

Plusieurs projets en vue pour la licence

Dans une séance de questions-réponses sur Twitter, on apprend tout d’abord que deux équipes en charge de la série ont été créées, en plus de celles sur Kingdom Hearts III et Kingdom Hearts Union χ. Cette dernière devrait d’ailleurs faire une annonce demain.

L’une de ces deux nouvelles teams devrait aussi révéler très prochainement sur quoi elle travaille : « deux de ces nouvelles équipes sont actuellement au travail, et l’un de leurs titres sera étonnamment dévoilé très bientôt« .

L’équipe en charge du troisième épisode est elle aussi en train de plancher sur un nouveau titre, puisque aucune autre mise à jour n’est prévue pour le jeu, sauf en cas de soucis majeur. Pour ce qui est d’une version « Final Mix », les réponses mentionnent que bien que cela ne soit pas en projet à l’heure actuelle, les nouvelles consoles pourraient peut-être modifier cela. Rien n’est acquis donc.

Dans tous les cas, ReMind sera disponible sur PlayStation 4 dès demain, puis le 25 février sur Xbox One.