Le prochain God of War pourrait avoir droit à un trailer le mois prochain selon une rumeur

Celui que l’on nomme familièrement God of War Ragnarok (alors que ce n’est pas son nom officiel) n’était pas présent au dernier State of Play, puisque celui-ci était uniquement à destination des jeux d’éditeurs tiers, et cette absence a fait parler. Le titre, qui devait initialement sortir en 2021, a récemment confirmé qu’il arriverait aussi sur PS4, mais en dehors de ça, aucune nouvelle image n’a été montrée depuis le premier teaser. Cela pourrait bientôt changer selon une rumeur récente.

Un State of Play pour le mois d’août ?

Alors évidemment, on prendra ici toutes les pincettes de rigueur, comme à chaque fois que l’on évoque une rumeur. Celle-ci nous vient de QuimSix, relayée par TheGamer. Ce dernier avait vu juste pour la date du dernier State of Play et il avait aussi leaké un trailer de Far Cry 6.

L’utilisateur Reddit affirme alors que le prochain God of War devrait faire sa réapparition dès le mois d’août, avec un nouveau trailer qui serait diffusé lors d’un événement. On pense forcément à un nouveau State of Play, notamment lorsqu’il indique que la version PS5 de GTA V serait aussi montrée lors du même événement. Il indique également que Horizon Forbidden West devrait indiquer sa date de sortie durant cet été, avec de nouvelles vidéos, mais pas forcément pendant le même show.

Bien entendu, on va rester méfiant ici, étant donné que tout reste dans le domaine de la spéculation assez simple à faire. Mais puisque QuimSix a un petit historique encore fiable, on peut se poser quelques questions, sans pour autant y croire dur comme fer.

On aura la réponse dans quelques semaines, en espérant dans tous les cas que ce God of War refasse parler de lui très bientôt.