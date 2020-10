Presse Start – 40 ans de magazines de jeux vidéo en France : Présentation et avis sur le livre d’Omaké Books

Omaké Books a l’habitude de nous offrir des livres magnifiques sur le jeu vidéo, comme l’artbook de The Last of Us II, ou encore le roman God of War. Cette fois-ci, la maison d’édition s’attèle au lourd et touffu sujet qu’est la presse du jeu vidéo. Depuis 40 ans, les magazines papiers de jeux vidéo tiennent une place importante dans la vie de millions de joueurs français et les ont poussés à lire. Véritables reliques pour certains, ces précieuses mines d’information racontent leur histoire dans Presse Start. Découvrez l’incroyable récit des magazines de jeux vidéo français, de leurs débuts avec Tilt jusqu’aux titres les plus récents comme Jeux Vidéo Magazine, en passant par Joystick, Player One ou tous les autres.

Prévu pour le 15 octobre (aujourd’hui), Presse Start est un énorme hommage à la presse vidéoludique de 404 pages, comprenant un cahier de 16 pages couleurs qui reprend les couvertures des magazines ayant marqué le public français.

Un travail de fourmis de plus de 5 ans

Je ne sais pas si vous imaginez la pléthore de magazines qui sont sortis depuis 1982. Il fut une époque où les gamers pouvaient rêver en feuilletant les magazines de jeux contre quelques francs seulement. Pour certains, ces parutions étaient presque aussi importantes que les jeux eux-mêmes. C’était un rituel, un monde à part où les passionnés, qu’ils soient enfants ou adultes, pouvaient se retrouver.

Pour rendre compte de cette riche histoire, Boris Krywicki, assistant et chercheur au Département Culture, Médias et Communication de l’Université de Liège, et Yves Breem, le spécialiste de la presse jeu vidéo de MO5.Com, se sont attelés à la tâche pendant 5 ans. Ils ont feuilleté des centaines de magazines papiers ou en ligne, interviewé des dizaines de journalistes du monde vidéoludique.

Le résultat ? Une épopée passionnante des magazines de jeux vidéo français, de leurs débuts avec Tilt en 1982 jusqu’aux titres les plus récents, en passant par Joystick, Player One ou encore Consoles +. S’attardant aussi bien sur le passé que se projetant vers l’avenir de cette presse, ce livre est rempli d’anecdotes inédites et de témoignages exclusifs des acteurs de l’époque.

Un monde à part

Les débuts de la presse vidéoludiques peuvent surprendre. Entre hommes d’affaires qui sentaient le filon et les gamins passionnés, prêts à tout pour transmettre leur passion, la rencontre est explosive : un peu brouillonne, expérimentale et productive. Demoly livre son témoignage :

On était en roue libre. On faisait ce qu’on voulait et on écrivait comme on pouvait. Alors parfois c’était bien, parfois c’était moins bien. On était passionnés. Donc moi, j’écrivais ma passion. Et le truc que je voulais, c’était transmettre la passion que je pouvais avoir du jeu. Après, je ne suis pas capable de juger si c’était bien ou si ce n’était pas bien. Mais il y avait plein de bêtises, hein, des trucs énormes, des monstruosités que je ne pourrais plus réécrire aujourd’hui. C’était comme ça, j’avais vingt ans, j’étais passionné par mon truc et ce que je voulais faire passer [comme] message, c’était la passion.

Les tâtonnements avec Tilt, l’âge d’or de cette presse, la rupture avec le journalisme, la féroce concurrence d’Internet, les conséquences du Covid-19 sur ces magazines… Tout passe au fil des 404 pages. Mais les auteurs n’en oublient pas pour autant de se tourner vers l’avenir et de l’interroger.

Faut-il craquer pour Presse Start ?

Véritable hommage à la presse vidéoludiques française, Presse Start retrace son histoire principalement depuis le point de vue des journalistes spécialisés. Et c’est à la fois une force et un défaut. C’est passionnant parce que cela nous montre l’envers du décor que, en tant que gamer, on n’image pas forcément. Cela montre le travail de la fourmilière, les opportunités incroyables, l’énergie qui se dégage de ce milieu mais aussi comment celui-ci peine à s’adapter au futur. Les auteurs rendent tout cela très vivant grâce aux anecdotes et aux témoignages.

Néanmoins, on peut se laisser submerger par toutes ces informations, par tous ces noms de spécialistes et de pointes du monde vidéoludique, surtout si vous êtes nés plus tard et n’avez pas connu cette période. La place du lecteur est un peu oublié car, rappelons-le, il fait partie intégrante de la chaîne. De ce fait, celui-ci peut se sentir un peu oublié dans l’ouvrage et avoir du mal à trouver ses repères devant l’abondance d’informations.

Saluons encore une fois le travail titanesque fourni par Boris Krywicki et Yves Breem, qui nous offrent une œuvre qui ravira les passionnés de presse et les nostalgiques.

Pour rappel, Presse Start est disponible en deux éditions : la version Standard est proposée au tarif de 24,90 €. Quant au coffret Collector (limité à 1 000 exemplaires et disponible uniquement sur le site de l’éditeur) comprenant également le livre exclusif 40 ans de magazines de jeu vidéo à l’étranger, une couverture cartonnée exclusive et un certificat numéroté, est au prix de 34,90 €.