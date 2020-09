The Last Of Us 2 : Notre avis sur l’artbook d’Omaké Books

Parmi les exclusivités Sony, certaines ont marqué le monde du jeu vidéo sur le long terme, à commencer par Ratchet & Clank. Mais, plus récemment, une autre a su laisser son empreinte sur les consoles de salon du géant nippon : The Last Of Us, notamment avec son récent The Last Of Us 2, véritable prouesse visuelle et scénaristique. Une licence qui a impacté la génération PS3, puis celle PS4 et probablement la PS5 avec un portage quasi inévitable.

Pour faire honneur à ce monstre vidéoludique, un artbook est sorti du côté d’Omaké Books, comme ce fut le cas pour le précédent opus et pour moult autres franchises de nos jours. Tarifé à 35€, cet ouvrage dédié à l’œuvre de Naughty Dog nous permet d’avoir un regard différent sur le travail des développeurs et sur le contenu du jeu en lui-même.

Compte-tenu des ventes incroyables de ce bouquin, conduisant à une rupture de stock très rapide de l’édition collector, on ne peut que se dire que ce dernier est exceptionnel. Malgré tout, nous allons jeter un coup d’œil à ce dernier, quelques semaines après la sortie du jeu afin de donner un avis à froid sur ce produit dérivé qui fonctionne toujours autant auprès des fans.

Une production de qualité

Dans son format A4, cet ouvrage nous offre une vue d’ensemble assez complète de la production de Neil Druckmann. En supplément, le possesseur de ce livre peut aussi découvrir plusieurs images exclusives de The Last Of Us 2 en plus de quelques petits secrets de production, comme c’est souvent le cas avec ce genre de publication. Et c’est aussi l’occasion de découvrir moult concept-art, l’élément le plus intéressant des artbooks.

Grâce à ces images exclusives, le lecteur peut apprécier le développement des idées des développeurs, notamment en découvrant quelles étaient les projets imaginés pour cette suite dès le début. On le sait, TLOU2 a commencé sa « production » dès que le premier opus a cartonné en termes de ventes. Mais le produit final est très différent de ce qui était imaginé à l’époque par l’équipe bossant sur le projet.

Ainsi, c’est avant tout l’occasion pour le fan de voir quelles ont été les diverses propositions des porteurs du projet, notamment via quelques concept-arts très bien réalisés. Mais c’est aussi l’opportunité de suivre l’évolution dudit projet à travers la démarche créative des concepteurs. Par exemple, le livre nous montre les différentes Ellie imaginées, même si ces dernières n’ont pas été ajoutées au titre final.

La trame du titre est également représentée grâce à diverses images expliquant le processus d’écriture du scénario. Ce dernier a donné beaucoup de fil à retordre aux scénaristes, ce qui fait que pléthores de changements ont eu lieu. Tout cela est présent dans ce livre, permettant ainsi de prolonger le plaisir et d’en apprendre plus sur toutes les facettes de cette réalisation. Bref, c’est très complet.

Ce recueil jouit aussi d’une excellente édition française, avec un travail de qualité de la part d’Omaké Books. La traduction est soignée et l’ensemble est visuellement très plaisant. Les couvertures sont les mêmes que la version anglaise, mais les moyens pour fournir un support de bonne facture (papier, impression, couvertures en carton) ont été mis pour contenter l’acheteur.

Faut-il craquer pour L’art de The Last Of Us 2 ?

Une chose est certaine, The Last Of Us 2 a marqué les esprits de nombreux joueurs, que cela soit en positif ou en négatif. Pour cet ouvrage, son effet sur vous sera semblable à ce que le jeu vidéo éponyme vous a procuré. Si le jeu était un véritable régal, il en sera de même pour ce livre. Très fidèle à l’œuvre qu’il présente, cet artbook nous sert des visuels à couper le souffle et va suffisamment en profondeur dans son propos pour que l’on y prenne du plaisir et que l’on découvre toujours de nouvelles choses.

Dès lors, cet ouvrage représente un atout essentiel pour la bibliothèque de tout fan de l’exclusivité de Sony. Omaké Books a fait un très bon travail sur l’édition de cet ouvrage et le contenu saura plaire aux amateurs du jeu du même nom. Désormais, c’est à vous de voir si vous souhaitez prolonger cette expérience post-apocalyptique !