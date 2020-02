Predator Hunting Grounds : Une offre gratuite le temps d’un week-end sur PS4 et PC

Predator Hunting Grounds est prévu pour sortir le 24 avril 2020 mais profitera d’un week-end gratuit entre les 27 et 29 mars, soit un peu moins d’un mois avant la sortie. L’occasion pour les joueurs de se faire une idée du titre et pour les développeurs d’effectuer les derniers ajustements.

T’as pas une gueule de porte-bonheur !

Les joueurs PlayStationPlus et PC pourront essayer Predator Hunting Grounds du 27 mars à partir de 17h00 jusqu’au 29 mars. Les parties pourront se faire en cross-play quelle que soit votre plateforme, et s’il n’y a pas de restriction d’accès sur PC, il vous faudra être abonné au service PlayStationPlus pour y jouer sur PlayStation 4. A priori le téléchargement de cette « démo » ne sera possible qu’à partir du 27, ce qui pourraient priver les petites connexions de batailles extraterrestres.

Predator Hunting Grounds est un jeu multijoueur au gameplay asymétrique. Le titre vous fera contrôler soit un groupe de 4 marines devant se défendre dans différents environnements, soit la célèbre créature extraterrestre qu’on ne présente plus qui a fait les plus belles heures du cinéma avec son principal concurrent le Xénomorphe : le Predator. Le démo vous donnera accès à plusieurs espèces de Predators ainsi qu’à différentes classes de commandos à l’arsenal impressionnant.