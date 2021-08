Pourquoi solliciter un coach professionnel pour progresser et passer un cap sur LOL ?

Depuis son lancement en 2009, League Of Legends ou LOL connaît un succès retentissant dans le monde du gaming. Il s’agit aujourd’hui d’un des jeux les plus populaires au monde, rassemblant plus de 115 millions d’utilisateurs par mois. Une des récompenses les plus prestigieuses dans le milieu est de remporter la Summoner’s Cup. Sauf que pour y arriver, vous devez progresser au plus haut niveau international. Heureusement, des coachs professionnels sont là pour vous aider.

League of Legends, c’est quoi ?

Développé par Riot Games, LOL est un MOBA, une arène de combats multijoueurs en ligne à jouer sur ordinateur. Dans le jeu, les gamers s’affrontent en équipe de 5 pour détruire la base de leurs adversaires. Ils se battent grâce à des personnages virtuels appelés champions, ces derniers étant au nombre de 140. L’objectif est d’attaquer les tourelles de l’équipe adverse afin de détruire leur base.

Pour améliorer la capacité d’un champion, vous devez amasser de l’expérience. Cela permet de recueillir des pièces d’or pour acheter des équipements et déverrouiller de nouvelles compétences. Ces deux critères sont indispensables si vous voulez progresser dans le jeu et remporter la victoire.

Comment progresser dans le jeu League Of Legends ?

Il existe un classement international des joueurs contenant 9 niveaux de compétence ou « ligues ». La première est la ligue Fer et la dernière est la Challenger, le niveau le plus élevé. Chaque ligue, exceptées les deux dernières, contient quatre divisions. Pour passer d’une division à une autre, il faut jouer obtenir 100 League Points dans un match classé. Pour les obtenir, il faut battre d’autres champions.

Tout le monde peut jouer gratuitement à League of Legends. Toutefois, des options d’achats sont disponibles. Il est possible d’acquérir de nouveaux « skins » pour optimiser la compétence de son champion. Actuellement, les Chinois sont les plus adeptes de ce jeu. Dans le pays, l’âge moyen des joueurs est de 28 ans et ce sont les hommes qui sont les plus intéressés.

Pourquoi faire appel à un coach pour jouer ?

League of Legends est un jeu qui demande une certaine expérience pour être maitrisé. Même si vous y jouez plusieurs heures, pendant des mois, vous pouvez ne pas progresser comme vous le souhaitez. Il est alors possible de suivre des tutoriels disponibles en ligne. Cependant, le meilleur moyen de progresser reste de prendre des cours de LOL avec un coach professionnel. Celui-ci vous accompagnera en temps réel et vous donnera des conseils personnalisés.

Un coach de jeux professionnel ou coach eSport qualifié dispose d’une solide expérience dans le jeu vidéo. Il a la capacité de gérer une équipe, collectivement ou individuellement. Dans la préparation des championnats, son rôle est d’aider les joueurs à établir des stratégies et d’organiser des entraînements. L’objectif est de développer et d’exploiter toutes les capacités de chaque membre du groupe.

Les avantages de suivre des séances de coaching

Comme dans tous les autres sports, la phase d’entraînement est primordiale. Cependant, dans les jeux vidéo, s’entraîner ne se limite pas seulement à pratiquer pendant des heures. Il faut également faire des recherches pour trouver de nouvelles astuces et stratégies. Une connaissance précise de la mécanique du jeu est alors requise afin d’en exploiter tous les aspects. De nombreux joueurs préfèrent donc recourir aux services d’un professionnel afin de gagner du temps.

En effet, les coachs eSport sont généralement des gamers expérimentés qui souhaitent assister les joueurs en difficulté. Ils maitrisent le jeu en question et possèdent une capacité d’analyse qui leur permet de repérer les erreurs des autres joueurs. En faisant appel à eux, vous profitez d’un suivi personnalisé et de conseils pertinents. Le professionnel peut aussi faire une analyse de votre manière de jouer afin de l’améliorer. De plus, il peut vous aider à choisir une équipe pour que vous puissiez vous entraîner sur la plateforme.