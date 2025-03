Pokémon TCG Pocket : Suite aux critiques, le système d’échange va changer dans les prochains mois

Les jetons vont disparaitre

Lorsque le système d’échange est arrivé dans Pokémon TCG Pocket, une nouvelle monnaie a été intégrée au jeu, ne servant qu’à ce but. Cette monnaie était cependant difficile à obtenir, et échanger ne serait-ce qu’une carte rare devenait un challenge qui nous demandait de sacrifier nos propres doublons. En réponse aux critiques, la distribution de cette monnaie a été rendue plus facile, mais cela ne suffit pas.

The Pokémon Company et DeNA ont donc décidé de tout changer, ou presque. Les jetons d’échange seront bientôt supprimés du jeu et c’est la Poudre d’éclat qui servira désormais de monnaie d’échange. Un objet implémenté dans le jeu depuis le début, qui s’obtient plus facilement, et qui évitera peut-être une certaine confusion. Cette ressource pourra être collectée à chaque ouverture de booster en plus des autres moyens (événements, combats etc.). Vos jetons d’échanges seront convertis en Pourdre lorsque cette monnaie disparaitra.

Il faudra cependant attendre l’automne 2025 pour que ce changement soit mis en place. Il est aussi dit que l’échange de cartes plus rares est étudié, mais aucune autre réponse n’est apportée pour le moment. Autrement dit, commencez à économiser votre Poudre d’éclat.